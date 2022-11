– Foto: FCL

FCL: Rückblick auf die Generalversammlung Aufnahme eines neuen Vereins +++ ein Club hat sich abgemeldet +++ ein Vorstandsposten bleibt vakant

Eine Woche nach dem Kongress der FLF in Strassen hielt der Verband des luxemburgischen Betriebsfußballs seine Generalversammlung am Sitz der FLF in Monnerich ab.

In Beisein von FLF-Vertreter Christian Hess konnte mit dem FC Police Lëtzebuerg, der durch Herr Roger Noël vorgestellt wurde, ein neuer Verein im kleinen Mikrokosmos des luxemburgischen Betriebsfußballs begrüßt werden, eine gute Nachricht, nahm die Zahl der eingeschriebenen Mannschaft in den vergangenen Jahren doch leicht ab. Mit dem FC Compass Group, ehemals Innoclean, musste man so in diesem Jahr eine weitere Vereinsabmeldung hinnehmen. Aktuell sind 26 Vereine beim „Football Corporatif Luxembourgeois“ (FCL) eingeschrieben, die Zahl der Lizenzierten stieg laut Präsident Robi Heinisch um 37 Einheiten, die der Schiedsrichter sank aber auf nur noch 6. Auf finanziellen Plan konnte ein Gewinn von gut 4.500 Euro erwirtschaftet werden. Sämtliche Jahresberichte wurden von der Versammlung angenommen. Im Rahmen der Vorstandswahlen wurden Claude Dresch, Mike Heusbourg und Manuel Mullenbach wiedergewählt und die neue Kandidatin Marie-Thérèse Bottegal wurde ebenfalls in den Vorstand aufgenommen, in dem noch ein Posten vakant ist. Weiter war es die Information, dass mit dem Vorsitzenden und technischen Sekretär Robi Heinisch sowie Schatzmeister Julien Vinciotti zwei Stützen des FCL ihre Mandat 2023 nicht mehr verlängern werden. Yves Weyrich wurde als neuer Kassenrevisor gewählt. Im Rahmen der Generalversammlung des FCL wurden weiterhin die Paarungen der verschiedenen Pokalwettbewerbe ausgelost, dies mit folgenden Ergebnissen. Viertelfinals Coupe FCL Amicale Post - FC Pénitencier

CAS BNP Paribas - AS Douanes & Accises

Gewinner aus Cargolux - Euroatlas - Commune Esch

BIL - Beruffspompjeeën (am 29.3.2023)