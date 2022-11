FCL II gegen Manching mutig, aber glücklos – „Schlechtestes Spiel der Saison“ des FC Schwaig FCL-Herrenteams unterstützen die Damen

Die Reserve des FC Langengeisling verliert gegen die Fußballerinnen des SV Manching am Ende deutlich. Der FC Schwaig kassiert überraschend eine Niederlage in Schechen.

Schlechteste Halbzeit der Saison

Eine verdiente 1:3 (0:2)-Niederlage mussten die Bezirksliga-Damen des FC Schwaig beim SV Schechen einstecken. Nach einer schlechten ersten Halbzeit und dem daraus resultierenden 0:2-Pausenrückstand gelang es der Elf von Trainer Mane Buchhauser nicht mehr, dem Spiel die nötige Wendung zu geben. Dabei waren die Vorzeichen bereits vor Spielbeginn alles andere als vielversprechend, musste das Team doch auf fünf Stammspielerinnen verzichten. Schwaig kam von Beginn an nicht in die Partie. Die Tugenden der letzten Wochen, wie das Spiel ohne Ball oder die Laufbereitschaft, ließen zu wünschen übrig, und die Gastgeberinnen gingen bereits in der 5. Minute nach einem Missverständnis in der Schwaiger Defensive mit 1:0 in Front.

Mit der Führung im Rücken bestimmte Schechen das Spielgeschehen und erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. In der Halbzeitpause fand das Schwaiger Trainerteam die richtigen Worte, und die Gäste kamen wie verwandelt aus der Kabine. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Emily Grimes mit einem satten Schuss aus zwölf Metern auf 1:2 verkürzte. Nun machte Schwaig richtig Druck, hatte mehrere große Chancen, scheiterte aber immer wieder an der bärenstarken Schechener Torhüterin Ramona Fischer. In der 77. Minute wurden die Gäste dann ausgekontert, und Schechen traf aus stark abseitsverdächtiger Position zum 3:1.

Noch einmal versuchte Schwaig alles, schaffte aber keinen weiteren Anschlusstreffer mehr. „Nachdem wir letzte Woche das beste Spiel der Saison abgeliefert hatten, folgten heute die schlechtesten 45 Minuten der Saison. Die Mädels haben in der zweiten Halbzeit den Schalter zwar nochmal umgelegt, aber 45 Minuten haben heute nicht gereicht“, analysierte Trainer Buchhauser, der mit seinem Team als Bezirksligaaufsteiger auf einem hervorragenden 3. Tabellenplatz überwintern wird. (hr)