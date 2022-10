Der FC Leverkusen durfte gegen Viktoria Frechen gleich vier Mal jubeln. – Foto: Michael Schmidt

FCL findet nach dem Seitenwechsel zu seiner Stärke Bezirksliga, Staffel 1: Der FC Leverkusen besiegt Schlusslicht Viktoria Frechen mit 4:1 und bleibt oben dran.

Durch den fünften Sieg in Serie bleiben die Leverkusener Fußballer in aussichtsreicher Verfolgerposition auf den Spitzenreiter Spielvereinigung Köln-Flittard. Der 4:1-Erfolg gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Frechen kam aber sehr mühsam zustande. Die Schützlinge von Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz blieben phasenweise unter ihren Möglichkeiten und gingen mit einem torlosen Remis in die Halbzeit. „Da musste ich schon etwas lauter werden”, berichtete Kunz.

Umstellung ins Glück In erster Linie trug seine Systemumstellung Früchte, die Platzherren kamen nun zu wesentlich druckvolleren Aktionen. Ajet Shabani erzielte zehn Minuten nach dem Seitenwechsel den Führungstreffer. Vorausgegangen war ein kurz ausgeführter Eckball, die anschließende Flanke verwertete Shabani. Amine Azzizi (65.), Joshua Sumbunu (68.) und Vincenzo Bosa (73.) machten mit ihren Toren vorzeitig alles klar.