FCL-Coach geht zuversichtlich ins Töging-Spiel BEZIRKSLIGA

Langengeisling – „Vom Trend her müssten wir diesmal eigentlich wieder gewinnen“, gibt sich Maxi Hintermaier zuversichtlich und lacht. Der Spielertrainer des FC Langengeisling verweist vor dem Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Töging (Samstag, 14 Uhr) auf die letzten drei Begegnungen seiner Mannschaft: 0:1 in Peterskirchen verloren, 2:0 gegen Srbija gewonnen, 1:2 in Buchbach verloren.

„Töging ist ein guter Gegner, eine der Top-Vier-Mannschaften, mit einigen Regionalligaminuten auf dem Platzt“, weiß der FCL-Coach. Unter anderem führt er Stefan Denk, Christopher Scott, Christoph Buchner und Endurance Ighabon an, die eine Buchbacher, Burghausener oder Ampfinger Vergangenheit haben. „Das sind lauter gute, erfahrene Leute, und gegen die haben wir nur eine Chance, wenn wir an die Srbija-Leistung anknüpfen.“ Und er fügt an: „Und nicht an die Buchach-Leistung.“

Die Niederlage beim TSV nervt ihn immer noch. „Das hat keinen Spaß gemacht“, schimpft Hintermaier. „Der Platz war furchtbar, und das hatte nur wenig mit Fußball zu tun.“ Letztlich hätten die Buchbacher nur zwei Chancen in 90 Minuten gehabt: „Das 0:1 fiel nach der einzigen Ecke und das 0:2 nach einem Abwehrfehler.“

Wenn er jetzt den Blick nach vorne auf das Samstagsspiel lenkt, dann machen ihm die letzten vier Töginger Ergebnisse Hoffnung: 1:3 gegen Saaldorf verloren, 1:1 gegen Schlusslicht Rosenheim, 0:1 in Moosinning verloren und ein mühsamer 1:0-Erfolg gegen Ostermünchen.