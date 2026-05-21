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FCK verstärkt Torwartteam zur neuen Saison mit Yannick Onohiol
Der 1. FC Kaiserslautern hat den ersten Transfer für die Saison 2026/27 getätigt: Yannick Onohiol wird das Torwartteam der Roten Teufel verstärken. Der 21-Jährige wechselt von der Zweitvertretung von Bundesligist TSG Hoffenheim auf den Betze.
Yannick Onohiol, der in Speyer geboren wurde, sammelte beim FC Nöttingen seine ersten Einsatzzeiten im Herrenbereich. Ein Jahr später schloss sich der 21-Jährige der Zweiten Mannschaft des Bundesligisten TSG Hoffenheim an, mit der er den Aufstieg aus der Regionalliga Südwest in die 3. Liga feiern konnte. Nun führt ihn sein Weg auf den Betzenberg.
„Yannick ist ein sehr talentierter junger Torhüter, der in den vergangenen Jahren sein Potential unter Beweis gestellt hat. Damit passt er auch sehr gut in unser Anforderungsprofil und unser Torwartteam. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns weitere Entwicklungsschritte gehen kann und ein wertvoller Teil unseres Torwartteams sein wird“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zur Verpflichtung.
„Für mich als Pfälzer Junge war es nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell klar, dass ich den Schritt hierher machen möchte. Als kleines Kind war ich hier im Stadion, habe die besondere Atmosphäre hautnah erlebt und davon geträumt, eines Tages hier spielen zu können. Jetzt die Möglichkeit zu bekommen, ist unglaublich. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und hoffe, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit erleben. Ich bedanke mich auch bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und dafür, dass sie mich in meiner weiteren Entwicklung unterstützen“, erklärte Yannick Onohiol seine Entscheidung.