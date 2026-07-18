FCK verstärkt Offensive mit Erencan Yardımcı

Kurz vor der Abreise ins Trainingslager nach Sterzing hat sich der 1. FC Kaiserslautern eine weitere Offensivkraft gesichert: Erencan Yardımcı wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten TSG Hoffenheim auf den Betze.

Erencan Yardımcı wurde im türkischen Koaceli geboren und absolvierte seine fußballerische Ausbildung beim türkischen Traditionsklub Galatasaray Istanbul. Im Sommer 2024 verließ der 24-Jährige sein Heimatland und wechselte zur TSG Hoffenheim. Während seiner Zeit bei den Kraichgauern war der türkische U21-Nationalspieler für ein halbes Jahr auf Leihbasis für Sturm Graz im Einsatz und sammelte in der letzten Saison bei seiner Leihe zu Eintracht Braunschweig bereits Erfahrung in der 2. Bundesliga.

„Mit seiner Schnelligkeit und seiner Laufstärke sowie seiner intensiven Spielweise passt Erencan sehr gut zu unserem Spiel und bereichert unsere Offensive, was uns mehr Flexibilität gibt. Wir sind froh, dass wir ihn noch vor dem Trainingslager bei uns begrüßen können, damit er in dieser wichtigen Phase der Vorbereitung gemeinsam mit der Mannschaft arbeiten kann“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.