FCK verstärkt Defensive mit Paul Joly

Nur wenige Tage vor Schließung des Transferfensters ist der FCK auf dem Transfermarkt nochmal aktiv geworden: Paul Joly wechselt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten AJ Auxerre in die Pfalz.
Der 25-jährige Paul Joly genoss seine gesamte fußballerische Ausbildung in seinem Heimatland Frankreich. Dort unterschrieb der gelernte Defensivspieler, der auf der rechten Abwehrseite beheimatet ist, bei seinem aktuellen Arbeitgeber, dem AJ Auxerre, im Sommer 2021 seinen ersten Profivertrag. Für den viermaligen französischen Pokalsieger, mit dem er 2024 den Aufstieg in die Ligue 1 feiern konnte, absolvierte er seitdem 85 Partien, 36 davon in der französischen Ersten Liga. Beim FCK soll der Franzose nun erstmals Erfahrungen im europäischen Ausland sammeln.
„Mit Paul gewinnen wir für unseren Kader einen Spieler hinzu, der auf den Außenverteidigerpositionen in verschiedenen Systemen flexibel einsetzbar ist. Ihn zeichnen außerdem seine technischen Fähigkeiten, seine Laufstärke und seine offensive Spielweise aus. Damit reagieren wir natürlich auch auf den Ausfall von Simon Asta. Darüber hinaus gewinnen wir aber auch einen erfahrenen Spieler aus einer der europäischen Top-Ligen dazu, der uns voranbringen und hier wertvolle Erfahrungen für seine weitere Karriere sammeln kann“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.
„Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des FCK und auch von AJ Auxerre, die in sehr kurzer Zeit diesen Wechsel ermöglicht haben. Ich möchte meine Stärken auf den Platz bringen und dem Verein so helfen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Außerdem freue ich mich darauf, meine ersten fußballerischen Schritte außerhalb Frankreichs zu machen und bin überzeugt davon, dass dies auch wertvoll für meine persönliche Entwicklung ist. Ich kenne den FCK und die Historie des Vereins und bin schon gespannt darauf, die Atmosphäre und die Fans persönlich zu erleben“, sagte Paul Joly zu seinem Wechsel.