FCK verstärkt Defensive mit Nationalspieler Atanas Chernev

Das ist ein Transfercoup! Der 1. FC Kaiserslautern hat sich im laufenden Wintertransferfenster in der Defensive verstärkt: Atanas Chernev wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora auf den Betzenberg.

Der Bulgare, der seine gesamte fußballerische Ausbildung bei seinem Heimatverein Botev Plodviv absolvierte, sammelte bereits in der U19 bei einer Leihe zum FC Getafe Erfahrungen im südeuropäischen Fußball. Für die bulgarische U21-Nationalmannschaft stehen für Chernev 15 Spiele zu Buche, für die A-Nationalmannschaft kam er bisher zweimal zum Einsatz. Im vergangenen Sommer wechselte der 23-Jährige zum portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora und entwickelte sich dort in kürzester Zeit zum Stammspieler.

„Mit der Verpflichtung von Atanas Chernev ist es uns gelungen, uns in der Defensive mit einem Spieler zu verstärken, der sehr gut in unser gesuchtes Profil passt. Mit ihm gewinnen wir einen talentierten, kopfballstarken und aggressiven Spieler hinzu, der auch aufgrund seiner physischen Voraussetzungen eine Wucht mit sich bringt, die für unser Spiel wichtig ist. Obwohl er primär auf der Innenverteidigerposition zum Einsatz kommt, besitzt er die nötige Flexibilität, um im gesamten Defensivverbund eingesetzt werden zu können“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.

„Als sich die Möglichkeit ergeben hat, zum 1. FC Kaiserslautern zu wechseln, musste ich nicht lange überlegen. Ich kann hier bei einem ambitionierten Team in einer sehr starken Liga meine Leistung unter Beweis stellen und das möchte ich auch auf den Platz bringen. Ich hatte gute Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Trainer, was mich zusätzlich davon überzeugt hat, dass ich mich hier sportlich und persönlich weiterentwickeln kann“, erklärte Atanas Chernev seinen Wechsel.