FCK verleiht Mahir Emreli nach Raków

– Foto: Shams Amini, Wolfgang Zink

Angreifer Mahir Emreli wird in der Spielzeit 2026/27 in der polnischen Ekstraklasa auflaufen. Der aserbaidschanische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis zu RKS Raków Częstochowa.

Der 29-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom Lautrer Zweitligakonkurrenten 1. FC Nürnberg an den Betzenberg und lief in der abgelaufenen Spielzeit in 13 Pflichtspielen für die Roten Teufel auf, in denen er zwei Tore erzielte.

Weitere Einsätze für den FCK werden vorerst keine weiteren hinzukommen, da es Emreli nun zurück in die erste polnische Liga zieht, in der er in der Saison 2021/22 bereits für Legia Warschau aufgelaufen war. In der zurückliegenden Saison belegte Raków den vierten Tabellenplatz in der Ekstraklasa und tritt daher in der Conference League-Qualifikation an.