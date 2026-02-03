FCK verleiht Dickson Abiama an Rot-Weiss Essen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kurz vor Ende der Wintertransferphase hat der FCK noch einen Abgang zu verzeichnen: Dickson Abiama wechselt auf Leihbasis zum Drittligisten Rot-Weiss Essen.
Der 27-Jährige stand in der bisherigen Saison zwar in elf Spielen für den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz, kam aber überwiegend zu kurzen Einsätzen. Abiama wechselt daher bis Saisonende zu Rot-Weiss Essen, die im Aufstiegskampf in der Dritten Liga mitmischen.
„Dickson hat in der bisherigen Saison nicht die Spielminuten absolviert, die sich beide Seiten vorgestellt haben. Deshalb haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass eine Leihe die beste Lösung ist, ihm mehr Spielpraxis zu bieten. Diese wird er mit Rot-Weiss Essen bei einem ambitionierten Drittligisten sammeln und wir werden seinen Weg dort beobachten“, erklärt FCK-Sportdirektor Marcel Klos den Wechsel.
Auch Dickson Abiama zeigt sich dankbar für die Möglichkeit: „Es ist wichtig für mich und mein Selbstvertrauen, regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Deshalb freue ich mich, dass die Verantwortlichen des FCK meinem Wunsch nachgekommen sind und mir den Wechsel zu Rot-Weiss Essen ermöglicht haben. Ich möchte mich im nächsten halben Jahr voll reinhängen und gut präsentieren.”