FCK verleiht Dickson Abiama an Rot-Weiss Essen von red · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: FCL

Kurz vor Ende der Wintertransferphase hat der FCK noch einen Abgang zu verzeichnen: Dickson Abiama wechselt auf Leihbasis zum Drittligisten Rot-Weiss Essen.

Der 27-Jährige stand in der bisherigen Saison zwar in elf Spielen für den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz, kam aber überwiegend zu kurzen Einsätzen. Abiama wechselt daher bis Saisonende zu Rot-Weiss Essen, die im Aufstiegskampf in der Dritten Liga mitmischen.

„Dickson hat in der bisherigen Saison nicht die Spielminuten absolviert, die sich beide Seiten vorgestellt haben. Deshalb haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass eine Leihe die beste Lösung ist, ihm mehr Spielpraxis zu bieten. Diese wird er mit Rot-Weiss Essen bei einem ambitionierten Drittligisten sammeln und wir werden seinen Weg dort beobachten“, erklärt FCK-Sportdirektor Marcel Klos den Wechsel.