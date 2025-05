FCK gegen Mainz 05: Das Kräftemessen der besten U19-Kicker

Idar-Oberstein. Als der 1. FC Kaiserslautern diesen Pott zum letzten Mal in die Höhe reckte, trauerten auf der Gegenseite heutige Nationalspieler und Champions-League-Spieler. 2018 zogen die A-Junioren von Mainz 05 um ihre Ausnahmetalente Jonathan Burkardt und Leandro Barreiro (Benfica Lissabon) im Verbandspokalfinale gegen den FCK um die heutigen Zweitliga-Profis Lennart Grill (Greuther Fürth) und Paul Will (Darmstadt 98) den Kürzeren. Seitdem kennt dieser U19-Cup keinen anderen Sieger als den Bundesliga-Nachwuchs von Mainz 05.

Doch das wollen die Jungteufel am Mittwochabend im Stadion von Idar-Oberstein ändern. Ab 19 Uhr rollt dort der Ball gegen den großen Rivalen aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt - auch im Stream der Allgemeinen Zeitung zu sehen . Die Jungs vom Betzenberg um ihren Coach Eimen Baffoun scharren schon mit den Hufen. „Natürlich ist Mainz der Favorit, aber am Ende des Tages wollen wir ihnen richtig weh tun. Sie haben gezeigt, dass sie anfällig sind gegen Teams mit Mentalität“, betont der A-Lizenz-Inhaber, der damit auf die Liga-Niederlagen der 05er gegen Schott Mainz und den FSV Frankfurt. Wie gefährlich der Schott-Nachwuchs für jeden Gegner sein kann, erlebten die Roten Teufel auch am eigenen Leibe. Im Pokal-Halbfinale gelang dem FCK erst in der Verlängerung durch U17-Kicker Ben Jungfleisch der 2:1-Siegtreffer.

Wesentlich souveräner gingen die 05er um ihren prominenten Trainer Jan Kirchhoff durch den Turnierbaum. 7:1 hieß es im Semifinale bei Wormatia Worms, 6:1, 8:0 und 10:0 in den vorherigen Runden. Der ehemalige Schützling seiner Lehrmeister Thomas Tuchel und Pep Guardiola gibt die Richtung für das Endspiel vor: „Wir wollen beweisen, dass wir die Nummer eins in Rheinland-Pfalz sind. Die Spieler wollen zeigen, dass sie zurecht im besten NLZ hier im Umkreis spielen und es verdient haben, mit den Besten jeden Tag zu trainieren.“ Vor einem Jahr feierte der Ex-Profi mit den Mainzer A-Junioren seinen ersten Trainertitel im Verbandspokal-Endspiel gegen den FCK. Nun soll der zweite folgen, nachdem für die 05er in der diesjährigen Nachwuchsliga schon im Achtelfinale Schluss war. Für Kaiserslautern endeten die Meisterschaftsträume schon nach der Vorrunde, dafür gewannen die Baffoun-Schützlinge ihre Liga B.

U21-Oberliga-Sextett fehlt dem FCK gegen Mainz 05 sowie seine DFB-Nationalspieler

Bei den Pfälzern lag der Fokus auf einem anderen Thema. „Wir haben noch nie zuvor so viele U19-Jungs während der Saison schon in die U21 hochgezogen“, betont der FCK-Coach. Auf Maksym Bochan, die Ex-05er Tyrese Zeigler und Ilias Elyazidi wie auch David Schramm, Matteo Heinz und Marvin Yüsün musste Baffoun daher weitestgehend verzichten. Auch am Mittwochabend fehlt das Sextett. „Wir spielen eher mit einer U18 als mit einer U19.“ Doch das wird den 05ern egal sein, die mit U19-Nationalkeeper Louis Babatz, U18-Nationalstürmer Mika Preßler und ebenfalls vielen Jungjahrgangsspielern auf Sieg spielen werden. „Wir werden mit der bestmöglichen Mannschaft spielen“, kündigt Kirchhoff an. Sein Gegenüber möchte die 05er mit „Betzetugenden auffressen“ - und den Pokal nach sieben Jahren erstmals wieder in die Pfalz holen. Und wer weiß, welche Nachwuchskicker es den Burkardts, Barreiros und Grills dieser Welt nachmachen und nicht nur im U19-Verbandspokalfinale auf sich aufmerksam machen.