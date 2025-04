FCK-Frauen schlagen auch Etoile Carouge

Beim Heimspiel gegen Etoile Carouge erwischten die Küssnachter Fussballerinnen einen guten Start und gingen früh mit 1:0 in Führung. In einem kräfteraubenden Spiel verpasste es die Erne-Elf zwar mehrfach, den Sack zuzumachen, gewann am Ende aber verdient.

Nach der Niederlage von Oerlikon am Vortag war klar: Ein eigener Sieg würde den Klassenerhalt für die FCK-Frauen so gut wie sicher machen. Die Motivation am Sonntag war dementsprechend gross.

Tran filigran, Weezenbeek in letzter Sekunde

Bei frühsommerlichen Temperaturen um die 20 Grad erwischte das Team von Stephanie Erne und Daniel Rogenmoser den besseren Start. Die Küssnachterinnen kombinierten ansehnlich und erspielten sich mehrere gute Chancen – so auch in der 17. Minute, als Gina Schilliger Vanessa Tran mit einem Steilpass ins letzte Drittel schickte. Die Flügelspielerin schlug einen cleveren Haken und zirkelte den Ball sehenswert ins Lattenkreuz – 1:0 für den FCK. Danach zog sich das Heimteam etwas zurück und lauerte auf Konter. Etoile Carouge übernahm mehr Ballbesitz, konnte daraus aber bis kurz vor der Pause kaum Kapital schlagen. Erst kurz vor dem Seitenwechsel musste Lea van Weezenbeek eingreifen – die FCK-Keeperin parierte stark und rettete die Pausenführung.

FCK bringt den Sack nicht zu

Auch die zweite Halbzeit bot ein ähnliches Bild: Etoile Carouge tat sich schwer mit dem Spielaufbau, während Küssnacht auf Umschaltmomente lauerte. Dank konsequentem Mittelfeldpressing kam der FCK auch immer wieder zu Chancen, verpasste es aber, das Spiel frühzeitig mit einem zweiten Treffer zu entscheiden. So entwickelte sich in der Schlussphase ein kräfteraubender Abnützungskampf bei ungewohnt warmen Temperaturen. Letztlich blieb es dank einer konzentrierten Teamleistung beim 1:0. Mit diesem Sieg steht der Klassenerhalt so gut wie fest – aus den verbleibenden vier Partien reicht den FCK-Frauen nun ein einziger Punkt.