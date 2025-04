FCK-Frauen ringen Lugano in Überzahl nieder

Zum Auftakt in die Abstiegsrunde empfingen die Küssnachter Fussballerinnen den FC Lugano. In einem Engen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten holte sich das Team von Stefanie Erne und Daniel Rogenmoser in letzter Minute den 1:0 Sieg.

Es soll in dieser Saison nicht erst am letzte Spieltag feststehen, dass die Küssnachterfussballerinenn in der NLB bleiben, sondern vorzugsweise schon im frühen Mai. Dazu musste gegen den FC Lugano ein Sieg her. Die Tessinerinnen mühen sich derweil aus der absoluten Abstiegszone heraus und hätten die drei Punkte wohl auch ganz gerne mitgenommen.

Wilde erste Hälfte

Lugano erwischte den leicht besseren Start. Die Tessinerinnen liessen den Ball gut zirkulieren und hatten etwas mehr vom Spiel. Die Küssnachterinnen hatten jedoch die gefährlicheren Ansätze in der Offensive – insbesondere durch Nicole Scherrer und Mara Studer, die beide richtig gute Gelegenheiten auf einen Treffer ungenutzt liessen. Auf der Gegenseite hatten die Gäste nach einer abseitsverdächtigen Position von Mathilda Andreoli die Chance, ihrerseits in Führung zu gehen, doch der Ball landete neben dem Tor von Lea van Weezenbeck. Kurz vor der Pause kam es zu einer ähnlichen Szene: Diesmal war es Teresa Penzo, die frei vor der FCK-Keeperin den Ball über das Tor löffelte.

Albertini muss runter, Einwechselspielerin wird zur Heldin

Die Küssnachterinnen kamen besser aus der Pause und hatten gleich zu Beginn eine gute Kopfballchance durch Gina Schilliger, die jedoch – wie andere zuvor – das Ziel verfehlte. Nach 55 Minuten waren die Gastgeberinnen plötzlich in Überzahl, nachdem sich Antonella Albertini nach einem Foul eine verbale Entgleisung erlaubte und mit Rot vom Platz flog. Lugano zeigte sich danach trotzig, und von der Überzahl der Küssnachterinnen war lange wenig zu sehen. Erst in der Schlussphase gab es mehr Szenen in Tornähe für das Heimteam. In der 89. Minute setzte die eingewechselte Vanessa Tran zum Solo an, liess reihenweise Gästeverteidigerinnen stehen, überwand auch die Torhüterin und brachte ihr Team mit 1:0 in

Führung. Diesen knappen Vorsprung rettete die Erne-Elf souverän über die Nachspielzeit und machte damit einen weiteren grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt.