FCK-Frauen empfangen kriselndes Wil

Trotz der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Sion steht der Klassenerhalt für die Küssnachter Fussballerinnen bereits fest. Die restlichen drei Spiele können die FCK Frauen also befreit angehen. Das ist für die Küssnachterinnen Neuland, denn bisher mussten sie jeweils bis am letzten Spieltag zittern. Mit der Saison abschliessen steht allerdings nicht zur Debatte, denn für zwei der kommenden Gegnerinnen geht es noch um alles. Das gilt auch für den FC Wil, der an diesem Samstag im Luterbach zu Gast ist. Die Ostschweizerinnen befinden sich derzeit auf einem Abstiegsplatz und wären bei einer Niederlage und einem Sieg von Oerlikon im Parallelspiel so gut wie abgestiegen. Ob das Team von Stephanie Erne und Daniel Rogenmoser die Wiler Krise verschärft, wird sich am Samstag um 18.00 Uhr im Luterbach entscheiden.