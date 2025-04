FCK-Frauen: Das Ziel vor Augen.

Die Küssnachter Fussballerinnen befinden sich nach dem 1:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Lugano in einer beneidenswerten Position. Das Team von Stephanie Erne liegt neun Punkte vor einem Abstiegsplatz. Mit einem Sieg an diesem Wochenende und einer Niederlage des FC Wil wäre der Klassenerhalt so gut wie sicher, denn die Küssnachterinnen bräuchten danach lediglich einen Punkt aus vier Spielen, um ganz sicher zu sein. Einfach dürfte die Angelegenheit an diesem Wochenende allerdings nicht werden. Zwar reisen die Küssnachterinnen als Favoritinnen zum Duell mit dem Tabellenletzten aus Solothurn, doch Teams, die mit dem Rücken zur Wand stehen, sind auf eine ganz eigene Art gefährlich. Es wird eine konzentrierte und engagierte Leistung brauchen, um diesen Samstag um 18.00 Uhr in Solothurn zu gewinnen.