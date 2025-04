FCK-Frauen beginnen finale Phase

Nach einer spielfreien Woche geht der Abstiegskampf für die Küssnachter Fussballerinnen in die finale Phase. In der Abstiegsrunde finden nun sieben weitere Spiele statt, und wer am Ende die letzten beiden Plätze belegt, muss die Liga verlassen. Die Küssnachter Fussballerinnen haben in diesem Jahr die beste Ausgangslage ihrer NLB-Geschichte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das Team von Daniel Rogenmoser und Stephanie Erne hat bereits solide 24 Punkte auf dem Konto und steht acht Punkte über den Abstiegsplätzen. Die Schwelle, um sich endgültig sicher zu sein, liegt bei 30 Punkten, was die Küssnachterinnen mit zwei Siegen schon erreichen könnten. Den ersten könnten sie gleich am kommenden Sonntag gegen den FC Lugano klar machen. Die Vorzeichen dafür stehen allerdings eher schwierig, denn die Tessinerinnen haben sich für den FCK in dieser Saison als zäher Gegner erwiesen und gegen die Küssnachter Fussballerinnen noch kein einziges Gegentor kassiert. Ob sich das ändert und die FCK-Frauen einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, wird am Sonntag um 14:00 Uhr auf dem Sportplatz Luterbach entschieden.