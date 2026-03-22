FCI verliert trotz starker Leistung – Trainer Muriqi sieht Rot

In einem spannenden Bayernliga-Derby musste sich der FC Ismaning beim FC Deisenhofen knapp geschlagen geben: Hier liefen sich Ismanings Dominik Krizanac (l.) und Lukas Kretzschmar einen rassigen Zweikampf. – Foto: brouczek

Der FC Ismaning unterliegt Deisenhofen mit 1:2 nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Trainer Jacky Muriqi kassiert die Rote Karte.

Der Erfolgslauf des FC Ismaning ist gestoppt, aber auch nach der 1:2 (0:2)-Niederlage in Deisenhofen konnten die Blau-Weißen in den Spiegel schauen. Der FCI machte ein ganz starkes Spiel, hatte Pech bei mehreren Schiedsrichterentscheidungen und kassierte die erste Niederlage nach der Winterpause richtig unglücklich.

Von Beginn weg gaben die Ismaninger beim Landkreisduell Süd gegen Nord Vollgas und hatten gleich fünf richtig gute Torchancen. Bei einem oder zwei Gegentoren hätte sich Deisenhofen nicht beschweren können. Ismanings Trainer Jacky Muriqi flüsterte seinen Co-Trainern schon zu was kommen wird: „Die kommen jetzt einmal nach vorne und machen das Tor.“ Genau genommen kam der Tabellendritte zweimal nach vorne und machte zwei Tore durch Lukas Kretzschmar (16.) und Tobias Seidl (21.) Das war schon ein gnadenloser Niederschlag. Beim Führungstreffer entschied sich der Ismaninger Torwart Maximilian Retzer gegen das Foul mit Roter Karte und ließ den Treffer zu.

Deisenhofen ging mit dem 2:0 in die Pause und das war mindestens ein Tor zu hoch, aber eher grundsätzlich schmeichelhaft. Nach zehn Punkten aus vier Spielen reichte dieses Ergebnis aber noch nicht aus, um das Ismaninger Selbstvertrauen zu brechen. Die Gäste spielten gut mit und ab Mitte der zweiten Halbzeit gab es dann nur noch das Spiel auf das Deisenhofener Tor. Der Anschlusstreffer war da nur eine Frage der Zeit.

In der 80. Minute traf Philipp Kuhn mit einem Foulelfmeter, nachdem er zuvor alleine auf den Kasten zugelaufen und umgemäht worden war. Deisenhofen kassierte damit eine Rote Karte und das Tor. Dann wurde das Spiel richtig wild, weil gleich zwei Ismaninger Tore wegen Abseits weggepfiffen wurden. Dazu gab es mehrere Entscheidungen gegen die Ismaninger, die sich das 2:2 verdient hatten. In der sechsten Minute der Nachspielzeit marschierte dann noch der Ex-Ismaninger Yasin Yilmaz mit Gelbrot, aber Elf gegen Neun dauerte dann nur noch gut eine Minute an. Der FC Ismaning hat alles versucht und trotz der Niederlage waren man gegen ein Topteam der Liga über weite Strecken besser und knüpfte an die letzten Top-Leistungen an.

Trainer Jacky Muriqi verkneift sich normalerweise Kommentare gegenüber dem Schiedsrichter, aber diesmal musste es sein. Beim Handschlag nach dem Spiel sagte Muriqi: „Ich hoffe, dass ihr gut schlafen könnt nach diesem Spiel.“ Die Antwort des Schiedsrichters auf den Spruch war die Rote Karte mit der Konsequenz, dass der Ismaninger Trainer mindestens das nächste Spiel von der Tribüne aus verfolgen muss.