FCI verliert 0:3 – Trainer Muriqi sauer auf Schiedsrichter

„Es geht um verdammt viel“: Der Ismaninger Trainer Xhevat Muriqi war mit der Schiedsrichterleistung nicht einverstanden. Hier ermahnt der Unparteiische Daniel Reich den FCI-Spieler Vito Liuzza. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der FC Ismaning unterliegt Landsberg trotz starker Leistung. Trainer Muriqi kritisiert Schiedsrichter-Entscheidungen scharf und heftig.

Grundsätzlich ist es keine große Überraschung, dass der in der unteren Tabellenhälfte der Bayernliga beheimatete FC Ismaning gegen den kurz vor dem Regionalliga-Aufstieg stehenden TSV Landsberg mit 0:3 (0:1) verliert. Nach der Niederlage brach es dann aber doch aus dem Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi heraus, weil er den Schiedsrichter als zwölften Gegenspieler bewertete.

Muriqi sah eine ganze Reihe von 50:50-Entscheidungen, die allesamt gegen seine Mannschaft ausgefallen sind. Entscheidend war dann ein Elfmeterpfiff, bei dem der Schiedsrichter Daniel Weber Gelb zeigte. Muriqi war fassungslos: „So, wie der Spieler gefallen ist, kann das nie und nimmer ein Foul gewesen sein.“ Als Zeugen benannte der Ismaninger Trainer den Schiedsrichter-Beobachter, der auch nichts Strafstoß-Würdiges sah. Daniel Weber merkte das auch an und für die Unterhaltung mit dem Referee gab es Gelb-Rot hinterher. Mit dem Elfer zum 0:2 und der Unterzahl war dann auch die Messe gelesen.

„Ich habe den Eindruck, dass aktuell die Schiedsrichter einfach nur jung sein müssen“, schimpfte Muriqi. Er hätte sich mehr Entscheidungen auf dem Platz gewünscht, „als dass man mich hinweist, wenn ich fünf Zentimeter außerhalb der Coaching Zone stehe“. Das ist in dem engen Ismaninger Stadion grundsätzlich schwierig, weil Trainer mit Erheben von der Bank schon direkt auf der Linie der Zone stehen. Der von Schiedsrichter und Linienrichter immer wieder gemaßregelte Trainer macht deutlich, welche Emotion in den Spielen steckt: „Wir sind in der Bayernliga und da geht es für uns um verdammt viel.“

Sportlich sah es länger danach aus, als könnten die Ismaninger den Tabellenzweiten über Gebühr ärgern. Der FCI spielte frech und mutig mit Chancen für eine eigene Führung. Die beste Möglichkeit hatte Dimitrios Vourtsis, der komplett frei vor dem Torwart den Ball über das Tor bolzte. Mit weniger Gewalt wäre das 1:0 da kein Hexenwerk gewesen.

In der ersten Halbzeit waren die Ismaninger voll auf Augenhöhe und die Führung von Landsberg eher glücklich. Erst nach dem zweiten Tor und dem Platzverweis kontrollierte der Gegner die Partie. Später sagte der Ismaninger Trainer, „dass hier nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen hat“. Es wäre auch gegen die Spitzenmannschaft einiges drin gewesen. Da parallel der auf dem ersten Relegationsplatz sitzende TSV Kottern in Pipinsried verloren hat, rückt die Ismaninger Rettung wieder etwas näher. Bei nur noch vier Spieltagen beträgt der Abstand zur Abstiegszone weiterhin sechs Zähler. (nb)

FC Ismaning – TSV Landsberg 0:3 (0:1). FCI: Retzer – Krizanac, Weber, Maxhuni, Pollio – Streibl, Kozica (61. Thies), Vourtsis (69. Kübler), P. Kuhn (65. Zehetbauer) – Liuzza (69. Ouro-Akpo Adjai), Atak (81. Basaran). Tore: 0:1 Abazi (29.), 0:2 Berwein (58., Foulelfmeter), 0:3 Schäffler. Gelb-Rot: Weber (57., Foul+Reklamieren). Schiedsrichter: Daniel Reich (Heubach) – Zuschauer: 190.