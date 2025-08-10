FCI unterliegt Aufsteiger Schwaig 0:1

Später Treffer besiegelt die Ismaninger Niederlage

Nach drei Unentschieden in Bayernliga-Spielen mit Ismaninger Beteiligung gab es nun einmal einen Sieger und aus blau-weißer Sicht den falschen. Der FC Ismaning unterlag mit einem ganz späten Tor mit 0:1 (0:0) dem Aufsteiger FC SF Schwaig, nachdem man zuvor in Unterzahl einen Elfmeter verschossen hatte.

Der Liganeuling aus dem Landkreis Erding hat einen riesigen Fankreis und brachte zu dem Gastspiel im Münchner Norden auch richtig Leute mit. Allerdings waren auf dem Platz die Ismaninger ganz klar der Chef und hatten in den ersten zehn Minuten gleich mehrere Strafraumszenen. Schon in Minute eins tänzelte der Ball gefühlte drei Sekunden auf der Schwaiger Torlinie bis zur Klärung. Das Gast brachte kaum einen Fuß auf den Boden bis zu einer längeren Verletzungspause Mitte der ersten Hälfte.

Richtig wild wurde die Partie dann erst in Durchgang zwei da musste der Ismaninger Innenverteidiger Altin Maxhuni mit der Roten Karte vom Platz, nachdem nahe der Mittellinie zwei Spieler mit gestrecktem Bein in einen Pressball hineingingen. Diese Entscheidung war schon sehr hart, aber die Reaktion der Ismaninger hatte Klasse. Es ging ein Ruck durch die Ismaninger Mannschaft, die weiterhin dem Tor des Tages näher war. „Mit zehn Mann haben wir noch besser gespielt als mit elf“, lobte später Trainer Jacky Muriqi seine Jungs. Die hatten das ganze Spiel über immer wieder ihre Torchancen und hätten auch den Dreier an diesem tollen Fußballabend mit mehr als 500 Zuschauern verdient gehabt.

In der 67. Minute hatten die Ismaninger dann ihren großen Matchball zur Führung mit einem Foulelfmeter, über den es keine wirklichen Diskussionen gab. Der kurz zuvor eingewechselte Liridon Hiseni zog vom Flügel in den Strafraum und wurde von einem Schwaiger Bein zu Fall gebracht. Mittelstürmer Sandro Cazorla nahm sich selbstbewusst sofort den Ball, aber die Ausführung war dann alles andere als selbstbewusst. Es kam nur ein eher harmloses Schüsschen heraus, das der Torwart sogar fangen konnte – die Höchststrafe.

Nach dieser finalen XXL-Chance zur Führung kam die Strafe drei Minuten vor dem Ende mit einem ganz billigen Tor, weil die Gastgeber schlecht verteidigten. Erst verpassten die Blau-Weißen den Klärungsschlag und dann traf Tim Schels gegen zwei Verteidiger und Torwart ins kurze Eck. Und der FC Schwaig hat mit neun Punkten aus vier Spielen einen Bombenstart hingelegt, während den Ismaningern nach dem harten Abstiegskampf der vergangenen Jahre wieder eine zähe Saison bevorstehen könnte, wenn man solche Chancen wie gegen Schwaig liegen lässt.

FC Ismaning – FC Schwaig 0:1 (0:0) FCI: da Silva-Pötzinger – Pollio, Weber (73. Guinari), Maxhuni, Bashota (57. Kuhn) – Streibl, Kübler (46. Ouro-Akpo Adjai), Kuhn (65. Wild), Zehetbauer, Liuzza (65. Hiseni) – Cazorla Tor: 0:1 Schels (87.) Rote Karte: Maxhuni (53., grobes Foulspiel) Bes. Vorkommnis: Cazorla verschießt Foulelfmeter (67.) Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (Moosach). Zuschauer: 541