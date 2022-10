FCI II gewinnt Topspiel gegen Landsberg - Türkspor kommt spät zurück 17. Spieltag in der Bayernliga Süd - die Samstagspartien: Ismaning gewinnt nach Rückstand +++ Gundelfingen beendet Memminger Lauf +++ Rosenheim behält die rote Laterne

Sechs Partien standen am Samstagnachmittag zum Abschluss der Hinrunde in der Bayernliga Süd auf dem Plan. Nach acht ungeschlagenen Partien verliert der FC Memmingen zu Hause gegen Gundelfingen und verpasst den Sprung auf Relegationsrang zwei. Dort befindet sich nach dem Sieg im Spitzenduell gegen den TSV Landsberg nun die Reserve des FC Ingolstadt, die auf die Niederlage gegen Kottern in der Vorwoche die passende Antwort parat hatte. Auch der FC Ismaning findet langsam wieder in die Spur und fährt den zweiten Dreier in Serie ein. Im Tabellenkeller erkämpft sich Türkspor Augsburg zum Ende einer schwierigen Hinserie spät einen Zähler gegen Kirchanschöring und ganz unten, da steht weiterhin der TSV 1860 Rosenheim. Trotz Pausenführung verliert der Regionalliga-Absteiger in Dachau und führt eine wahrlich gruslige Serie fort: Nur eins der letzten 15 Ligaspiele konnte der TSV für sich entscheiden.

...zum Spiel: "Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, vor allem in der ersten halben Stunde, war richtig gut. Wir waren mit Ball total dominant und haben fußballerisch einen super Auftritt hingelegt. Landsberg hat dann aus dem Nichts den Elfmeter bekommen, davor hatten wir sie super unter Kontrolle. Danach hat die Mannschaft aber eine gute Reaktion gezeigt. Wenn du dann in der 86. Minute den Siegtreffer machst, ist das irgendwo natürlich glücklich. Insgesamt war der Sieg heute aber hochverdient."

Unser Plan ging heute nicht auf, wir lagen nach zwei Minuten 0:1 zurück und haben dann sehr lange nicht ins Spiel gefunden. Deshalb ist die Niederlage in der Form auch verdient. Wir wissen jetzt aber auch wieder, was wir nicht können und das schärft unsere Sinne für das nächste Spiel gegen Kottern.

...zum Spiel: "Nach acht Spielen ohne Niederlage ist dem ein oder anderen anscheinend etwas zu wohl geworden. Wenn man in der Liga ein paar Prozent weniger gibt, dann reicht es in der Liga halt einfach nicht und Gundelfingen ist natürlich auch keine Laufkundschaft.

Mijo Stijepic (Trainer FC Ismaning):

...zum Spiel:

"Wir hatten uns vorgenommen, etwas tiefer zu stehen und gut gegen den Ball zu arbeiten. Dann geraten wir durch Eigenverschulden in Rückstand und dem musst du dann erstmal wieder hinterherlaufen, das ist nicht einfach. Die Mannschaft hat sich dann aber gut aufgerappelt, wir waren bis zur Halbzeit dann besser. Nach der Pause hatten wir aber Glück, dass Augsburg den Sack nicht zugemacht hat. Es war ein Sieg des Willens und der Mentalität heute. Die Momente, wo Schwaben am Drücker war, muss man natürlich überstehen. Kompliment an die Jungs, wie sie heute zurückgekommen sind."

...über die Hinrunde:

"Mal hui, mal pfui. Besser kann ich es nicht ausdrücken. In den ersten sieben Spielen waren wir ganz oben, da sind wir vielleicht auch etwas über unserem Niveau geschwommen. In den Spielen darauf sind wir dann in einen Strudel gekommen, der irgendwann nicht mehr aufzuhalten war. Dann kamen noch Pleiten, Pech und Pannen dazu und da spielt der Kopf natürlich eine gewichtige Rolle. Kompliment an die Mannschaft, dass sie zuletzt gegen zwei so gute Mannschaften so zurückgekommen sind. Das zeugt von Willensstärke, Glaube und auch von Können."

...über den Grund für die letzten beiden Siege:

"Vor dem Landsberg-Spiel sind wir am Dienstag bowlen gegangen, statt zu trainieren. Im Scherz habe ich dann gesagt, dass wir, wenn wir gewinnen, wieder bowlen gehen. Jetzt waren wir vergangenen Dienstag wieder und haben wieder gewonnen. Ich muss mir jetzt überlegen, wie wir das in Zukunft machen. In unserer WhatsApp-Gruppe kamen schon die Fragen, ob wir für den kommenden Dienstag wieder buchen sollen."