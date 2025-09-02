FCI gewinnt 11-Tore-Schlagabtausch - Auch Haching & Kickers weiter

Nach dem TSV Aubstadt und dem SV Wacker Burghausen, die bereits vergangene Woche den Sprung in die Runde der letzten Acht geschafft hatten, sind am heutigen Dienstagabend drei weitere Teams ins Viertelfinale eingezogen. Dabei gab`s dreimal Favoritensiege, die große Überraschung blieb aus. Der FC Ingolstadt 04, die SpVgg Unterhaching und der FC Würzburger Kickers sind eine Runde weiter.



Was für ein Spektakel in Landsberg! Der Außenseiter aus der Bayernliga überrumpelte Mitte der ersten Halbzeit den großen Favoriten. Kilian Pittrich und Daniele Sgodzaj stellten per Doppelschlag auf 2:0 (23./26.). Der 3C-Sportpark gefüllt mit 839 Zuschauern war aus dem Häuschen, doch die Schanzer schlugen zurück und glichen noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel ging`s weiter munter hin und her. Ingolstadt mit Oberwasser zog zunächst auf 2:4 davon, prompt brachte Benedikt Auburger aber die Hausherren wieder auf 3:4 ran. Dann setzte sich aber doch die größere Qualität bei den Profis durch, der FCI zog binnen 180 im Anschluss auf 3:6 davon. Ende im Gelände? Immer noch nicht! Maxi Berwein ließ die Landsberger nochmal ranschnuppern - 4:6 (78.)! Den Deckel endgültig drauf machte dann Julian Kügel mit dem Treffer zum 4:7 (83.) - was für ein Pokalfight Was für ein Spektakel in Landsberg! Der Außenseiter aus der Bayernliga überrumpelte Mitte der ersten Halbzeit den großen Favoriten. Kilian Pittrich und Daniele Sgodzaj stellten per Doppelschlag auf 2:0 (23./26.). Der 3C-Sportpark gefüllt mit 839 Zuschauern war aus dem Häuschen, doch die Schanzer schlugen zurück und glichen noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel ging`s weiter munter hin und her. Ingolstadt mit Oberwasser zog zunächst auf 2:4 davon, prompt brachte Benedikt Auburger aber die Hausherren wieder auf 3:4 ran. Dann setzte sich aber doch die größere Qualität bei den Profis durch, der FCI zog binnen 180 im Anschluss auf 3:6 davon. Ende im Gelände? Immer noch nicht! Maxi Berwein ließ die Landsberger nochmal ranschnuppern - 4:6 (78.)! Den Deckel endgültig drauf machte dann Julian Kügel mit dem Treffer zum 4:7 (83.) - was für ein Pokalfight



Die SpVgg Unterhaching hat ihre Siegesserie - sechs Siege aus den ersten sechs Ligapartien - auch im Pokal fortsetzen können. In der stimmungsvollen Holzbau Grübl-Arena vor 1.200 Zuaschauern stellten Nils Ortel (14.) und Simon Skarlatidis (45.+2) bereits in Durchgang eins die Weichen auf Sieg. Den Zwei-Tore-Vorsprung verteidigten die Hachinger nach dem Seitenwechsel gegen den leidenschaftlich kämpfenden Bayernligisten. In der 88. Minute sah Hachings Mike Gevorgyan noch die Ampelkarte, aber die Gäste kamen nicht mehr in Bedrängnis.