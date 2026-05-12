FCI 04:Markus Grünberger wird Geschäftsführer Marketing und Sponsoring

Ab dem 15. Juni 2026: Markus Grünberger wird Geschäftsführer Marketing und Sponsoring – Foto: FC Ingolstadt 04

Grünberger stand in der Jugend noch selbst als Torhüter für den MTV Ingolstadt zwischen den Pfosten, bevor er in den Nachwuchs des FC Bayern München wechselte, wo er unter anderem deutscher A- und B-Junioren-Meister wurde. Aufgrund wiederkehrender Verletzungsprobleme musste der gebürtige Dachauer jedoch bereits im Alter von 21 Jahren seine aktive Karriere beenden. Dem Sport hielt er aber weiterhin die Treue: Nach einer Ausbildung zum Sportkaufmann sowie einem erfolgreichen Studium im Bereich Sportmanagement wurde der 46-fache deutsche U-Nationalspieler im November 2011 schließlich Geschäftsführer beim Golfclub Ingolstadt, wo er in den vergangenen 14 ½ Jahren erfolgreich arbeitete und in seiner Tätigkeit maßgeblich für die positive Entwicklung des Clubs verantwortlich war.

Aufsichtsratsvorsitzender Karl Meier: „Markus Grünberger bringt neben der langjährigen Erfahrung in einer geschäftsführenden Position auch eine ausgeprägte sportliche Expertise mit. In den vergangenen Jahren hat er in seiner Tätigkeit bewiesen, wie man Strukturen nachhaltig entwickelt, Partner langfristig bindet und ein starkes Netzwerk aufbaut. Zudem ist er eng mit Ingolstadt und der Region verwurzelt. Genau diese Mischung aus fachlicher wie sportlicher Kompetenz, regionaler Verbundenheit und strategischem Denken war für uns ein entscheidender Faktor. Daher sind wir glücklich, dass wir Markus für unsere Geschäftsführung gewinnen konnten.“

Der 41-jährige Markus Grünberger: „Ich möchte mich bei den Gremien und allen Verantwortlichen ausdrücklich für die vom ersten Moment an sehr konstruktiven Gespräche sowie für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Gleichzeitig freue ich mich bereits darauf, den Klub mit seinen Fans, Partnern wie Sponsoren noch intensiver kennenzulernen. Beim Auswärtsspiel in München konnte man mit der großartigen Unterstützung der Schanzer auf den Rängen bereits eindrucksvoll sehen, welches Potenzial und welche Leidenschaft in diesem Umfeld stecken. Genau darin sehe ich meine Aufgabe: Gemeinsam mit allen Beteiligten nachhaltige Strukturen schaffen, bestehende Partnerschaften weiterentwickeln und neue Impulse für eine erfolgreiche Zukunft des FC Ingolstadt 04 setzen.“