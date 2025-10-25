FCH zu Gast in Fulda

Am kommenden Sonntag, den 26. Oktober ist unser FC 08 Homburg am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zu Gast. Anstoß im Stadion der Stadt Fulda ist um 14 Uhr.

Mit einer Niederlage beim heimstarken SV Eintracht Trier 05 riss vor einer Woche die Serie von zuvor 7 ungeschlagenen Spielen in Folge. Nach 4 Unentschieden und zuletzt 3 Siegen in Folge gegen den TSV SCHOTT Mainz, den SGV Freiberg und den FSV Frankfurt mussten sich unseren Grün-Weißen am vergangenen Freitagabend in Trier mit 0:2 geschlagen geben. Mit einer Ausbeute von 20 Punkten stehen die Homburger aktuell auf dem 6. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

Der Gegner

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz belegt derzeit mit einer Ausbeute von 14 Punkten den 14. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Die bisherige Saisonbilanz besagt: 3 Siege, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen. Zu Hause konnte die Mannschaft von Cheftrainer Daniyel Cimen bei 6 Punkten aus 6 Partien bisher erst ein Spiel gewinnen. Nach zuvor zwei Siegen in Folgte holte die SGB in den vergangen acht Partien lediglich einen Sieg gegen den FC Bayern Alzenau (4:1). Ansonsten kam es 5-mal zu einem Unentschieden – unter anderem gegen den TSV Steinbach Haiger, die Kickers Offenbach und den FC-Astoria Walldorf – sowie zu zwei Niederlagen gegen den SC Freiburg II (1:2) und am vergangenen Wochenende gegen den KSV Hessen Kassel (1:2). Bester Torschütze der Fuldaer ist aktuell Tim Korzuschek mit 6 Toren.

Das sagt der Trainer

„Fulda hat eine kompakte, gut eingespielte Mannschaft mit vielen Jungs, die dort bereits seit Jahren einen guten Job machen. Ähnlich wie wir haben sie in dieser Runde bisher viele Unentschieden auf dem Konto, was uns am Sonntag beiden nicht weiterhelfen würde. Dementsprechend erwarte ich ein spannendes, aber auch ekliges Spiel. Wenn wir unsere Sachen beibehalten, die wir bisher gut gemacht haben, können wir auch mit einem Auswärtssieg nach Hause fahren “, blickt Cheftrainer Roland Seitz der Auswärtsaufgabe in Fulda entgegen.

Die Bilanz

Seit dem erstmaligen Aufstieg der SG Barockstadt in die Regionalliga Südwest im Sommer 2022 trafen unser FCH und die Fuldaer 6-mal aufeinander. Erst ein Duell konnten die Homburger für sich entscheiden, als man sich am 23. Spieltag 2022/23 durch ein Tor von Mart Ristl in Fulda mit 1:0 durchsetzte. 2-mal ging die SGB als Sieger vom Platz. 3-mal kam es zu einem Unentschieden – so auch bei beiden Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison. In der Hinrunde 2024/25 trennten sich beide Mannschaften am 17. Spieltag im Homburger Waldstadion mit einem 1:1-Remis. Markus Mendler brachte die Gastgeber nach rund einer Stunde in Führung, aber den Gästen gelang in der Nachspielzeit noch der Last-Minute-Ausgleichstreffer. Auch in der Rückrunde 2024/25 kam es am letzten Spieltag in Fulda zu einem 1:1-Remis. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging die SGB kurz nach der Pause in Führung. Benjamin Kirchhhoff besorgte in der 80. Minute noch den Ausgleichstreffer für unsere Grün-Weißen.

Das Personal

Die zuletzt etwas angespannte Personalsituation entspannt sich aktuell etwas. So kehren mit Nils Röseler, der einige Wochen aufgrund einer Knieverletzung pausieren musste, sowie den zuletzt erkrankten Miguel Gonçalves und Steffen Nkansah drei Spieler wieder zurück. Weiterhin verzichten müssen die Homburger am Sonntag neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig auf Tim Littmann (Verletzung am Bauchmuskel) und Lukas Hoffmann (Sprunggelenksverletzung).

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Sonntag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist um 14 Uhr im Stadion der Stadt Fulda. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Niklas Diehm.