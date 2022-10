FCH zu Gast beim TSV Steinbach Haiger FC Homburg: Nach Heimniederlage gegen Ulm Abstand gleichhalten

Am kommenden Samstag, den 15. Oktober, ist der FC 08 Homburg am 12. Spieltag der Regionalliga Südwest 2022/23 beim direkten Tabellennachbarn TSV Steinbach Haiger zu Gast. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr im SIBRE-Sportzentrum Haarwasen (Sportplatzstr.).

Der FC Homburg schließt die englische Woche am Samstag (14 Uhr, SIBRE-Sportzentrum Haarwasen, Sportplatzstr.) mit dem Auswärtsspiel beim TSV Steinbach Haiger ab. Die Homburger mussten in der Regionalliga Südwest nach zuvor vier ungeschlagenen Spielen in Folge am vergangenen Sonntag im Topspiel gegen den Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball eine 1:4-Heimniederlage einstecken. In der Tabelle stehen die Grün-Weißen aktuell punktgleich ein Platz vor dem TSV Steinbach Haiger auf Rang zwei. Am Mittwochabend zeigte der FCH in der 5. Runde des Sparkassen-Pokals Saar einen souveränen Auftritt und besiegte den Landesligisten SG Bostalsee klar mit 7:0. „Wenn wir in der ersten Halbzeit noch souveräner agiert hätten, wäre das Ergebnis womöglich höher ausgefallen. Wir wollten unbedingt eine Runde weiterkommen und sind nun froh über diesen Pflichtsieg“, resümiert Cheftrainer Timo Wenzel das gestrige Pokalspiel in Gonnesweiler.