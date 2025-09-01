FCH verpflichtet Simon Joachims FC Homburg: Kurz vor Transferschluss noch Mittelfeldspieler geholt Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Simon Joachims

Am letzten Tag der Transferperiode hat der FC 08 Homburg einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Der 23-jährige Mittelfeldspieler Simon Joachims wechselt vom 1. FC Nürnberg zu den Grün-Weißen.

Der FC 08 Homburg ist am letzten Tag der Wechselperiode nochmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und verpflichtet den offensiven Mittelfeldspieler Simon Joachims vom 1. FC Nürnberg. Der 23-Jährige unterschreibt in Homburg einen Vertrag bis Juni 2027. Joachims bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung im Herrenbereich mit. ln der Jugend lief der Offensivspieler unter anderem für den TuS Monsheim und den SV Horchheim auf, ehe er sich dem Nachwuchs von Wormatia Worms anschloss und dort für die U17 und U19 auflief. Im Jahr 2020 erfolgte der Sprung in die erste Mannschaft der Wormser. Trotz seines jungen Alters konnte er sich dort rasch durchsetzen: Vor dem coronabedingten Saisonabbruch etablierte sich Joachims mit gerade einmal 18 Jahren als Stammspieler in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und überzeugte mit 4 Toren und 4 Vorlagen in nur 8 Spielen. In der Saison 2021/22 trug der gebürtige Wormser in 33 Spielen mit 11 Treffern und 6 Assists zum Aufstieg der Wormatia in die Regionalliga Südwest bei.

Im Sommer 2022 wechselte Joachims zur 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern. Dort markierte er in seiner ersten Spielzeit gleich 3 Tore und 6 Vorlagen in 16 Einsätzen. Ab der Saison 2023/24 etablierte sich der Mittelfeldspieler endgültig als Stammspieler und erspielte sich einen festen Platz in der Startelf. Insgesamt absolvierte der 23-Jährige für die U23 des 1. FCN 67 Spiele in der Regionalliga Bayern und war mit 23 Vorlagen und 11 Toren an 34 Treffern beteiligt. Durch seine guten Leistungen rückte Joachims im Laufe der Zeit ins Blickfeld der Profimannschaft des 1. FC Nürnberg und trainierte seit der Sommervorbereitung 2024 regelmäßig mit dem Zweitliga-Team. Am 19. Januar dieses Jahres feierte er schließlich sein Debüt in der 2. Bundesliga, dem drei weitere Einsätze sowie anerkennende Worte von Cheftrainer Miroslav Klose folgten.