FCH verpflichtet Miguel Gonçalves

Der FC 08 Homburg hat einen weiteren Neuzugang für die Defensive zu vermelden. Der 20-jährige Innenverteidiger Miguel Gonçalves wechselt vom luxemburgischen Erstligisten F91 Dudelange zu den Grün-Weißen.

Ein weiterer Neuzugang steht fest: Innenverteidiger Miguel Fernandes Gonçalves schließt sich dem FC 08 Homburg an. Der 20-jährige Kapitän der luxemburgischen U21-Nationalmannschaft kommt vom luxemburgischen Erstligisten F91 Dudelange und erhält beim FCH einen Vertrag bis Juni 2027. Der Innenverteidiger war bereits als Probespieler mit ins Trainingslager ins Kleinwalsertal gereist, nun ist der Wechsel offiziell.

Gonçalves wurde in der Jugend unter anderem in seiner luxemburgischen Heimat bei Jeunesse Esch und US Esch ausgebildet, ehe er sich der U17 des F91 Dudelange anschloss. Nach einem kurzen Gastspiel bei Titus Petingen kehrte der 20-Jährige im Sommer 2022 zum Nachwuchs von Dudelange zurück. Ein Jahr später wechselte der Verteidiger nach Portugal zur U19 von Gil Vicente FC.

Im August 2023 kehrte Gonçalves nach Dudelange zurück, wo er sich mit erst 19 Jahren schnell einen Stammplatz in der 1. Mannschaft erkämpfte. So absolvierte der Luxemburger mit portugiesischen Wurzeln für F91 Dudelange bis zuletzt 53 Einsätze in der ersten luxemburgischen Liga (BGL League), 8 Spiele im Coup de Luxemburg und stand einmal in der Quali zur UEFA Conference League auf dem Platz. Zudem ist Gonçalves seit einigen Jahren Teil der luxemburgischen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Aktuell führt er das U21-Nationalteam als Führungsspieler und Kapitän auf den Platz. Bei insgesamt bisher 11 Spielen für die luxemburgische U21-Nationalelf – unter anderem in der EM-Qualifikation – kam er zuletzt im März dieses Jahres bei einem Freundschaftsspiel gegen Albanien zum Einsatz.

„Wir hatten Miguel schon länger auf dem Schirm. Auch letzte Woche bei unserem Testspiel gegen Dudelange hat er uns nochmal von sich überzeugt, sodass wir froh sind, dass er nun Teil unserer Mannschaft ist. Wir sind überzeugt, dass er eine Verstärkung in unserer Defensive sein wird – immerhin hat er trotz seines jungen Alters einen Stammplatz in eine der besten luxemburgischen Mannschaften“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz über die Neuverpflichtung.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beim FC 08 Homburg. Dies ist ein großer Schritt für mich und ich werde alles geben, um dem Verein dabei zu helfen, seine Ziele zu erreichen“, so Gonçalves.

(C) Foto: FC 08 Homburg