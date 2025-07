FCH verpflichtet Ken Mata

Der FC 08 Homburg begrüßt mit Ken Mata einen weiteren Neuzugang. Der 21-jährige Stürmer, der bis zuletzt für den Ligakonkurrenten 1. FSV Mainz 05 II spielte, schließt sich den Grün-Weißen an.

Der 21-jährige Ken Mata wird künftig für den FC 08 Homburg auf Torejagd gehen. Der Stürmer kommt vom Ligakonkurrenten 1. FSV Mainz 05 II nach Homburg und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2027.

Trotz seines noch jungen Alters konnte Mata bereits reichlich Erfahrung im Herrenbereich sammeln, insbesondere auch in der Regionalliga Südwest. Seine fußballerische Ausbildung begann der gebürtige Düsseldorfer beim FC Schalke 04, ehe er sich im Sommer 2018 dem Nachwuchs von Borussia Dortmund anschloss. Für den BVB absolvierte er unter anderem 17 Einsätze in der U17-Bundesliga West und machte dabei mit 10 Toren und 2 Vorlagen auf sich aufmerksam. Nach insgesamt drei Jahren in Dortmund ging es für den Offensivspieler zur U19 des MSV Duisburg, für die er in 16 Einsätzen in der U19-Bundesliga West 7 Treffer markierte.

Im Sommer 2022 wechselte Mata zum SV Straelen in die Regionalliga West. In seiner ersten Herrenstation etablierte er sich mit erst 19 Jahren gleich als Stammspieler. In 31 Regionalliga-Spielen erzielte der Angreifer als torgefährlichster U20-Spieler der Liga 10 Tore und bereitete 4 Treffer vor. Nach dem Abstieg des SV Straelen schloss sich der 21-Jährige der U23 des 1. FSV Mainz 05 an. In der Regionalliga Südwest stand der Stürmer für die Mainzer bis zuletzt 49-mal in der Regionalliga Südwest auf dem Platz und steuerte dabei 8 Tore und 5 Assists bei.

„Ken ist zwar noch ein junger Spieler, aber hat mit bisher absolvierten 80 Regionalliga-Spielen bereits reichlich Erfahrung im Herrenbereich sammeln können. Außerdem hat er in den letzten zwei Jahren in Mainz eine sehr gute Ausbildung genossen. Ken wird unsere Offensive mit seiner Dynamik auf jeden Fall bereichern“, so Cheftrainer Roland Seitz.

„Ich freue mich auf meine Zeit in Homburg und werde mein Bestes geben, um die Mannschaft zu unterstützen“, so Mata.