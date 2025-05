FCH verpflichtet Justin Petermann

Ein weiterer Neuzugang für die kommende Spielzeit steht fest. Der FC 08 Homburg verpflichtet den 26-jährigen Mittelfeldspieler Justin Petermann.

Justin Petermann wird unseren FC 08 Homburg ab Sommer in der Offensive verstärken. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt für den FC Carl Zeiss Jena auf dem Platz stand, schließt sich den Grün-Weißen an und unterschreibt ein Arbeitspapier bis Juni 2026.

Petermann wurde in der Jugend beim 1. FSV Mainz 05 ausgebildet und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. Für die U17 und die U19 absolvierte er damals insgesamt 55 Einsätze in den jeweiligen Junioren-Bundesligen und steuerte dabei 13 Tore und 5 Vorlagen bei. In dieser Zeit kam der offensive Mittelfeldspieler zudem 8-mal für die deutsche U15-, U16- und U17-Nationalmannschaft zum Einsatz und konnte sich dabei als 4-facher Torschütze auszeichnen. Für die 2. Mannschaft der Mainzer kam der 26-Jährige zwischen 2017 und 2019 als Stammspieler auf insgesamt 60 Spiele in der Regionalliga Südwest.

Im Sommer 2019 verließ Petermann den 1. FSV Mainz 05 nach 12 Jahren und schloss sich der U23 des 1. FC Köln an. Hier avancierte er schnell zur Stammkraft und erzielte in insgesamt 73 Spielen in der Regionalliga West 12 Tore und bereitete 12 weitere Treffer vor. Nach drei Jahren in Köln schloss sich der 26-Jährige im Sommer 2022 dem FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost an, wo er sich ebenfalls schnell als Leistungsträger etablierte. Der Mittelfeldregisseur kam für die Jenaer über die Jahre in insgesamt 65 Pflichtspielen zum Einsatz und verbuchte dabei 19 Assists und 5 Tore. Zuletzt war der gebürtige Mainzer vom Verletzungspech gebeutelt und musste aufgrund eines Außenbandanrisses und später eines Syndesmosebandrisses in dieser Spielzeit länger pausieren.

„Justin ist im besten Fußball-Alter und hat bisher in all seinen Stationen fußballerisch seinen Stempel aufgedrückt. Leider war er in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgt, aber wir werden gemeinsam gut arbeiten, um ihn wieder auf sein Level zu bringen, mit dem er uns weiterhelfen wird“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins und blicke voller Vorfreude auf die kommende Zeit hier beim FC 08 Homburg. Ich werde alles daransetzen, mit meiner Leistung einen Beitrag für eine erfolgreiche Saison zu leisten. Nun kann ich es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und tolle gemeinsame Momente mit dem Team und den Fans zu erleben“, so Petermann.