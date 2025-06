FCH verpflichtet Hilal El-Helwe

Stürmer Hilal El-Helwe wird künftig für den FC 08 Homburg auf Torejagd gehen. Der 30-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SGV Freiberg zu den Grün-Weißen.

Der FC 08 Homburg verstärkt sich mit Stürmer Hilal El-Helwe in der Offensive. Der 30-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SGV Freiberg und erhält in Homburg ein Arbeitspapier bis Sommer 2027.

El-Helwe bringt mit unter anderem knapp 100 absolvierten Drittliga-Spielen, über 110 Regionalliga-Einsätzen sowie einigen durchlaufenen Stationen sowohl in Deutschland als auch im Ausland reichlich Erfahrung mit. In der Jugend spielte der Angreifer für Hannover 96, den SC Langenhagen und den TSV Havelse. 2013 wurde er in die 1. Mannschaft der Havelser hochgezogen, wo er mit jungen Jahren bereits knapp 60 Spiele in der Regionalliga Nord absolvierte. Nach einem Jahr bei der 2. Mannschaft des VfL Wolfsburg, mit der er 2016 die Meisterschaft in der Regionalliga Nord feierte, schaffte der gebürtige Hannoveraner mit libanesischen Wurzeln im Sommer 2016 den Sprung in die 3. Liga und schloss sich dem Halleschen FC an. Für die Hallenser stand er in zwei Jahren in 56 Pflichtspielen auf dem Platz und steuerte 7 Tore und 8 Vorlagen bei.

Nach einem Jahr beim griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis kehrte El-Helwe 2019 nach Deutschland zurück und bestritt für den SV Meppen in der 3. Liga 38 Spiele. Im Frühjahr 2021 wechselte der 30-Jährige nach Jordanien und stand dort für Al-Faisaly SC auf dem Platz. Nach Stationen beim Penang FC in Malaysia sowie beim Bourj FC und Al-Ahed in Libanon kehrte der Stürmer im Sommer 2024 nach Deutschland zurück und schloss sich dem SGV Freiberg an. In der abgeschlossenen Saison absolvierte er für die Freiberger 31 Partien in der Regionalliga Südwest und überzeugte dabei mit 12 Toren und 7 Assists.

Zudem ist El-Helwe 50-facher libanesischer Nationalspieler. Unter anderem stand er in der Vergangenheit mehrfach in der WM-Qualifikation oder dem AFC Asian Cup auf dem Platz. Zuletzt kam der 30-Jährige im Januar 2024 für das libanesische Nationalteam zum Einsatz.

„Hilal hat in der letzten Saison in unserer Liga sein Können durch viele Tore und Vorlagen unter Beweis gestellt. Mit seiner Erfahrung kann er nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz.

„Ich freue mich auf das neue Kapitel und eine hoffentlich erfolgreiche Zeit mit meinem alten, neuen Trainer. Ich werde alles geben, um dem Verein das zu bieten, was ich mir vorstelle“, so El-Helwe.