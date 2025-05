FCH verpflichtet Armend Qenaj FC Homburg: Erster Neutugang für die neue Runde

Der FC 08 Homburg hat den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit zu vermelden. Der 21-jährige Offensivspieler Armend Qenaj wechselt vom Ligakonkurrenten SGV Freiberg nach Homburg.

Mit Armend Qenaj steht die erste Neuverpflichtung für die neue Saison fest. Der offensive Mittelfeldspieler Armend Qenaj wechselt innerhalb der Regionalliga Südwest vom SGV Freiberg zum FC 08 Homburg. Der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis Juni 2027.

Qenaj wurde in der Jugend zunächst bei der TuS Koblenz ausgebildet, bis er sich 2018 dem Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 anschloss. Für die Mainzer kam er in der U17-Bundesliga Süd/Südwest damals 17-mal zum Einsatz und erzielte dabei 3 Tore. Zudem absolvierte Qenaj im September 2018 ein Länderspiel für die kosovarische U16-Nationalmannschaft. Im Sommer 2020 zog es Qenaj wieder zurück nach Koblenz. Für die TuS lief er zunächst ein Jahr für die U19 auf, ehe er im Sommer 2021 in die 1. Mannschaft hochgezogen wurde. Dort etablierte er sich trotz seines jungen Alters schnell als Stammspieler. So kam der 21-Jährige in der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar für die Koblenzer in insgesamt 62 Spielen zum Einsatz und steuerte dabei 8 Tore und 14 Assists bei.

Im Sommer 2023 feierte Qenaj mit den Koblenzern über die Relegation den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Auch dort kam der Offensivspieler als Stammkraft weiter regelmäßig zum Einsatz. In 31 Regionalliga-Spielen erzielte er 3 Tore und bereitete weitere 3 Treffer vor. Im Sommer 2024 schloss sich der Mittelfeldspieler dem SGV Freiberg an. In der laufenden Saison kam der 21-Jährige für den Tabellendritten der Regionalliga Südwest auf insgesamt 26 Einsätze und dabei 3 Tore sowie 2 Assists.

„Armend Qenaj ist ein guter Junge, der noch in der Entwicklung seiner Karriere steckt. Dennoch konnte er trotz seines jungen Alters seine Qualitäten bereits in über 50 Regionalliga-Spielen unter Beweis stellen“, so Cheftrainer Roland Seitz über den Neuzugang.

„Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass ich den nächsten Schritt meiner Karriere beim FC 08 Homburg gehen darf. Ich werde alles dafür geben, die Ziele des Vereins zu erreichen und mich dabei weiterhin zu entwickeln. Zudem freue ich mich auf viele schöne Momente gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans“, so Qenaj.