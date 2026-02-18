FCH verlängert mit Heilig FC Homburg: Stammspieler bleibt länger von Horst Fried · Heute, 19:12 Uhr · 0 Leser

Michael Heilig bleibt unserem FC 08 Homburg über die Saison hinaus erhalten. Der Vertrag mit dem 27-Jährigen wird um ein weiteres Jahr verlängert. Unser FC 08 Homburg verlängert den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Michael Heilig um ein weiteres Jahr. Der 27-Jährige wird unseren Grün-Weißen somit bis Sommer 2027 erhalten bleiben.

Heilig, der zuvor für den SSV Ulm spielte, ist seit Sommer 2022 Teil des FCH und gehört damit zu den aktuell dienstältesten Spielern im Team. Von Anfang an Stammspieler, etablierte sich der Abwehrspieler als feste Größe – sowohl auf als auch neben dem Platz. In bislang 89 Pflichtspielen für Homburg hat er seine Konstanz und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Vor knapp einem Jahr erlitt Heilig im Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt II einen Kreuzbandriss. Der 27-Jährige kämpfte sich nach monatelanger, intensiver Reha zurück und steht nun vor dem Liga-Restart am Wochenende kurz vor seinem Pflichtspiel-Comeback für unsere Grün-Weißen.