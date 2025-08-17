FCH verabschiedet sich aus DFB-Pokal

Die Gäste aus Kiel starteten druck voll in die Partie und kamen nach drei Minuten gleich zum ersten Abschluss. Aber auch die Homburger suchten immer wieder den Weg nach vorne, blieben dabei aber zu harmlos. Ex-FCH’ler Phil Harres hatte nach knapp 20 Minuten die bis dato beste Chance der Partie, doch der Freistoß des Stürmers wurde von Keeper Michael Gelt stark pariert. Nach 24 Minuten gingen die Kieler dann aber in Führung. Nach Kombination über die linke Seite wurde die Kugel über die Grundlinie in den Rückraum zurückgepasst, wo John Tolkin zum 0:1 einnetzte.

Die Grün-Weißen spielten weiter mutig auf und kamen immer wieder durch Markus Mendler in aussichtsreiche Offensiv-Situationen, jedoch blieben sie im Abschluss zu ungefährlich. Die Gäste hingegen blieben die gefährlichere Mannschaft, Keeper Gelt war jedoch mehrfach zur Stelle und verhinderte einen weiteren Gegentreffer. So blieb es zur Pause beim knappen 0:1-Rückstand.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich insgesamt hitziger und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Immer wieder wurde es brenzlig im Strafraum der Gastgeber, aber die Homburger Defensive stand sicher. So wurde es vor allem bei Eckbällen immer wieder gefährlich, aber auch Phil Harres prüfte in der 76. Minute Gelt erneut.

In der Schlussphase warfen die Homburger dann aber nochmal alles nach vorne und drängten auf den Ausgleichtreffer. Immer wieder wurde der Ball gefährlich in den Strafraum gebracht, wo er jedoch nicht im Tor untergebracht werden konnte. So verpassten Markus Mendler und Frederic Baum in der Nachspielzeit jeweils knapp. Stattdessen kassierte man in der 10. Minute der Nachspielzeit noch durch Alexander Bernhardsson den Treffer zum 0:2-Endstand. Damit musste sich unser FCH dem Zweitligisten Holstein Kiel am Ende mit 0:2 geschlagen geben.

Gäste-Trainer Marcel Rapp sagte nach dem Spiel: "Ich hab zwei verschiedene Halbzeiten gesehen, wir waren zunächst spieldominant, Engagement, Zweikampfverhalten, Torverteidigung und Offensivaktionen waren in Ordnung. Wir sind verdient mit 1:0 in die Pause. Wir hatten keine hochkarätigen Chancen für ein früheres 2:0. In der zwei9ten Hälfte kippte es etwas, es war zerfahren, es gab von uns viele lange Bälle, viele Unterbrechungen. Wir konnten die Dominanz nicht aufrecht erhalten. Trotzdem haben wir ordentlich verteidigt, Sie hatten spät eine Chance, es hätte immer was passieren können. In der Nachspielzeit hatten wir dann eine gute Phase, die wir hätten länger so spielen sollen. Da haben wir zwei Konter gefahren und ein schönes Tor geschossen. Unser Torwart Timo Weiner bekam einen Ball an den Kopf, da haben wir vorsichtshalber gewechselt. Wenn man aus 20 Ecken nur eine oder zwei Chancen kreiert, ist das zu wenig".".

Roland Seitz sagte: "Wir sind anfangs nicht gut in die Zweikämpfe gekommen, hatten zu viele Abstände. Uns hat da etwas der Mut gefehlt. Der Gegner war ballsicher. Wir hatten deshalb wenige Umschaltmomente. Dann fliegt ein Standard nach dem anderen in unseren Strafraum. Das war schwer zu verteidigen. Aber wir haben das sensationell gut gemacht. Das ist für uns in der Regionalliga nicht üblich, dass wir so viele Bälle verteidigen müssen. Wir haben dann umgestellt, haben mehr riskiert. Dann haben wir gegen einen Bundesliga-Absteiger ein Super-Spiel gemacht. Man hat dann 20 Minuten den Eindruck gehabt, dass der Ausgleich in der Luft liegt, wir wurden auch von unserem Publikum noch mal angefeuert. Der Pokal ist so, sie fahren jetzt nach Hause und konzentrieren sich auf die Zweite Liga, wir trauern unseren Chancen nach. Es ist letztendlich egal, wer beim Gegner in der Startelf steht, es kommt ja auf das System an. In der zweiten Hälfte waren sie mit zwei Stürmern und einem Zehner auf dem Platz, das war dann nochmal anders wie zu Spielbeginn, da haben sie gespielt wie im ersten Ligaspiel in Paderborn. Wir werden für Mittwoch sicher etwas rotieren, das Spiel heute hat Kraft gekostet und wir spielen dann am Wochenende ja gleich schon wieder".

Am kommenden Mittwoch, den 20. August geht es für die Homburger bereits in der Liga weiter. Um 19 Uhr empfängt man im Nachholspiel des 3. Spieltags den Bahlinger SC im Waldstadion.

Für die "Störche" ist die Pause etwas länger, sie müssen erst am kommenden Sonntag, 24. August um 13.30 Uhr bei der SpVgg. Greuther Fürth wieder ran.