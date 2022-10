FCH tritt im Pokal bei der SG Bostalsee an FC Homburg: Am Mittwoch Reise ins Nordsaarland

Am morgigen Mittwoch, den 12. Oktober, ist der FC 08 Homburg in der 5. Runde des Sparkassen-Pokals Saar 2022/23 beim Landesligisten SG Bostalsee zu Gast. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr im Hammelsbergstadion im Nohfelder Gemeindeteil Gonnesweiler (Söterner Str.).

Am morgigen Mittwoch steigt der FC 08 Homburg in den Sparkassen-Pokal Saar 2022/23 ein. In der 5. Runde treffen die Grün-Weißen im Nohfelder Gemeindeteil Gonnesweiler (Söterner Str.) auf den Landesligisten SG Bostalsee. Eigentlich wären die Homburger auf die SF Obersalbach, die sich in der 4. Pokal-Runde mit 4:3 nach Verlängerung gegen Bostalsee durchsetzen konnten, getroffen, aber aufgrund einer Entscheidung am grünen Tisch wurde ihnen dieser Sieg aberkannt. Nach Unregelmäßigkeiten bei der Obersalbacher Mannschaft wurde einem Einspruch der SG Bostalsee seitens des Verbandes stattgegeben, sodass diese nun in die 5. Pokal-Runde einziehen durften.