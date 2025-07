FCH testet gegen luxemburgischen Erstligisten

Am Samstag, den 12. Juli absolviert unser FC 08 Homburg ein Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport. Die Partie findet um 13:30 Uhr im Rahmen des Sportfests der SG Erbach auf deren Sportgelände in Erbach statt.

Nachdem unser FCH am Sonntag aus dem knapp einwöchigen Trainingslager aus dem Kleinwalsertal zurückkehrte, steht am morgigen Samstag das nächste Vorbereitungsspiel an. Um 13:30 Uhr trifft man im Rahmen des Sportfests der SG Erbach auf den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport.

Bereits letztes Jahr bestritt unser FCH im Rahmen der Sommervorbereitung ein Testspiel gegen Victoria Rosport in Erbach. Vor fast auf den Tag genau einem Jahr setzte sich die Grün-Weißen klar mit 4:0 gegen den luxemburgischen Erstligisten durch.

Personell müssen die Homburger morgen weiterhin auf Michael Heilig (Kreuzbandriss), Michael Gelt (Aufbautraining nach Knie-OP), Justin Petermann (Aufbau nach Syndesmosebandriss), Grischa Walzer (Knieverletzung) sowie auf Hilal El-Helwe verzichten, der nach seiner schweren Fußverletzung nun mehrere Monate ausfallen wird.