FCH setzt sich mit 5:0 gegen Bildstock durch SV Hellas Bildstock: Verbandsligist geht mit Remis in die Kabine

Am Dienstagabend war der FC 08 Homburg im Achtelfinale des Sparkassen-Pokals Saar 2022/23 beim SV Hellas Bildstock zu Gast. Vor rund 700 Zuschauern in Bildstock setzten sich die Homburger mit 5:0 durch und treffen nun im Viertelfinale auf den FV Eppelborn.

Im Vergleich zum letzten Ligaspiel am vergangenen Wochenende gegen den SV Eintracht Trier änderte Cheftrainer Timo Wenzel die Startaufstellung auf sechs Positionen. Torwart Krystian Wozniak, Arman Ardestani, Joel Gerezgiher, Philipp Schuck, Luca Plattenhardt und David Hummel rückten für David Salfeld, Mart Ristl, Tim Stegerer, Fanol Perdedaj, Philipp Hoffmann und Fabian Eisele in die Startformation.

Es entwickelte sich von Anfang an ein umkämpftes Spiel. Die Gastgeber standen sehr kompakt und griffig in den Zweikämpfen. Die erste gute Chance der Partie gehörte den Bildstockern in Person von Julian Kriesch. Auch die Homburger kamen immer wieder vors gegnerische Tor, blieben hierbei jedoch zu harmlos. Während den Bildstockern auch im Laufe der ersten Hälfte immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen konnten, machten sich die Grün-Weißen durch zu viele Ungenauigkeiten im Offensivspiel das Leben schwer. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit lief es dann deutlich besser für die Homburger. Arman Ardestani eröffnete in der 51. Minute mit seinem Treffer aus gut zwanzig Metern zum 1:0 für den FCH den Torreigen. Nur zwei Minuten später beförderte erneut Ardestani den Ball mit Hilfe der Unterlatte ins Tor der Gastgeber. Weitere zwei Minuten später kam David Hummel im Fünfmeterraum frei zum Ball und schob diesen zum 3:0 für die Grün-Weißen ein. Den Bildstockern war im Gegenzug die kräftezehrende erste Halbzeit anzumerken.

Jonas Ercan erhöhte in der 75. Minute nach Vorlage durch Hummel auf 4:0 und erzielte damit sein erstes Tor für die Profis. Fünf Minuten später erzielte Markus Mendler durch einen souverän verwandelten Foulelfmeter das 5:0. Somit setzten sich die Homburger am Ende mit 5:0 gegen den SV Hellas Bildstock durch und ziehen damit ins Viertelfinale des Sparkassen-Pokals Saar durch. Ende März nächsten Jahres trifft man im Pokal-Viertelfinale auf den Saarlandligisten FV Eppelborn. Rahmenspieltag für die Viertelfinal-Partien ist der 29. März 2023.

Hellas-Trainer Michael Alff sagte nach dem Spiel: "Wir können nicht nur wegen der ersten Halbzeit stolz auf unser Team sein. Solange wir konditionell mithalten konnten, war das Spiel offen. In der Pause bringen sie Spieler mit hoher Qualität und später noch einige. Dann fallen schnell zwei Gegentreffer, da ist es klar, dass die Motivation etwas sinkt und die Köpfe runtergehen. Aber wir haben ihnen insgesamt viel entgegengesetzt.".

FCH-Trainer Timo Wenzel meinte. "Natürlich waren wir mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden, das wurde in der Pause deutlich angesprochen. Wir haben dann zwei Mal gewechselt und zwei schnelle Tore gemacht. Der dritte Treffer war dann die Entscheidung. Es war dann auch gut, dass Arman Ardestani, der in der Liga nicht so oft spielt, zwei Tore macht. Nach unserem dritten Treffer war die Partie entschieden".

Am kommenden Sonntag, den 13. November geht es für den FC 08 Homburg in der Regionalliga Südwest weiter. Um 14 Uhr ist man beim Aufsteiger VfR Wormatia Worms zu Gast.

Der SV Hellas hat am Sonntag um 15 Uhr gleich das nächste Highlight vor sich, im Derby geht es um 15 Uhr zum Nachbarn SV Merchweiler, der die Tabelle anführt und wie der FC Homburg im Pokal-Viertelfinale steht.