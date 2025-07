FCH mit Sieg und Remis

Am heutigen Samstagnachmittag traf unser FC 08 Homburg im Rahmen des Saarpfalz-Blitzturniers in Reiskirchen auf den FSV Jägersburg und den FK Pirmasens. Gegen Jägersburg setzten sich die Homburger mit 4:1 durch. Vom FKP trennte man sich mit einem 0:0-Remis.

Personell mussten die Homburger neben den Langzeitverletzten Michael Heilig und Hilal El-Helwe zudem weiterhin auf Justin Petermann und Torwart Lukas Hoffmann verzichten. Die zuletzt noch angeschlagenen Michael Gelt und Grischa Walzer hingegen waren hingegen wieder einsatzbereit. Gelt stand, nachdem er in den vergangenen Wochen nach einer Meniskus-OP noch individuell trainieren musste, heute erstmals für unseren FCH zwischen den Pfosten. Mit dabei war auch heute wieder Probespieler Malwin Zok.

Die Spieldauer beider Partien betrug jeweils 1×45 Minuten.

FCH – Jägersburg

Bereits nach 3 Minuten gab es für den FCH nach einem Foul an Amar Suljić einen Strafstoß. Dieser wurde jedoch vom gegnerischen Keeper pariert. Fünf Minuten später gingen die Homburger dann aber in Führung. Armend Qenaj bugsierte den Ball mit etwas Schützenhilfe eines Gegenspielers zum 1:0 ins Tor. Nur zwei Minuten später traf erneut Qenaj zum 2:0. Auch hier hatte der Gegner wieder einen Fuß dazwischen, konnte den Ball aber nicht mehr entscheidend ablenken. Nach einer Viertelstunde kamen die Jägersburger zum 2:1-Anschlusstreffer, nachdem eine Freistoßsituation nicht richtig geklärt werden konnte und ein Schuss der Jägersburger abgefälscht im Homburger Tor landete.

Die Grün-Weißen ließen sich davon aber nicht beirren und hatten weiter ordentlich Zug zum Tor. Nachdem Qenaj nach 20 Minuten den nächsten Treffer per Kopf aus kurzer Distanz knapp verpasste, traf Markus Mendler eine Minute später zum 3:1 für unseren FCH. Eine weitere Chance durch Mendler folgte, ehe auch der FSV nochmal zu einem gefährlicheren Abschluss kam. Keeper Michael Gelt war jedoch zur Stelle und parierte. Weitere gute Chancen der Homburger durch Minos Gouras und Mendler folgten, ehe der Ball in der 43. Minute erneut im Tornetz zappelte. Der Treffer von Suljić zählte aufgrund einer Abseitsstellung jedoch nicht. Eine Minute später durfte Suljić dann aber doch noch jubeln, nachdem er den Ball per Kopf zum 4:1-Endstand gegen den Saarlandligisten FSV Jägersburg im Tor unterbrachte.

FCH – Pirmasens

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit dem Spiel gegen den Oberligisten FK 03 Pirmasens. Auch hier betrug die Spieldauer 1×45 Minuten. Die Homburger entwickelten von Beginn an mehr Zug zum Tor, wobei die Defensive des FKP jedoch stabil stand. Aber auch die Gegner kamen immer wieder in de Homburger Strafraum – so auch in der 16. Minute als Probespieler Malwin Zok einen Versuch zur Ecke klärte. Nach knapp zwanzig Minuten hatte Nico Jörg die bis dato beste Möglichkeit des Spiels. Sein Versuch aus dem Strafraum nach Zuspiel von Tim Littmann ging haarscharf am Pfosten vorbei.

Zwei Minuten später brachten die Grün-Weißen schließlich den Ball im Tor unter, der Treffer von Oliver Kovacic nach Flanke von Frederik Schumann wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber nicht gewertet. Nach knapp 35 Minuten hatten die Homburger durch Kovacic erneut die Führung auf dem Fuß, die Kugel landete jedoch knapp über dem gegnerischen Gehäuse. Wenig später erzielten auch die Pirmasenser einen Abseitstreffer. Kurz vor Abpfiff hatten die Homburger nach einem Freistoß von Baum, der direkt aufs Tor ging, nochmal die Chance zum Siegtreffer. Kovacic konnte dem Keeper den Ball fast noch abnehmen, im Nachfassen hielt dieser ihn jedoch fest, sodass sich unser FCH und der FK Pirmasens am Ende mit einem torlosen 0:0-Remis trennten.

Am Mittwoch um 18 Uhr spielt der FCH in Zuzenhausen gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim