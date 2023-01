FCH mit 4:0-Sieg im Testspiel FC Homburg: Gelungener Start in die Winter-Vorbereitung

Am Samstagnachmittag stand für den FC 08 Homburg das erste Testspiel nach der Winterpause an. Auf der Dr. Theiss-Sportanlage am heimischen Homburger Waldstadion besiegten die Grün-Weißen den luxemburgischen Erstligisten Union Sportive Hostert mit 4:0 (3:0).

Der FC Homburg ist mit einem 4:0 (3:0)-Heimsieg gegen den luxemburgischen Erstligisten Union Sportive Hostert in die Testspielserie vor der Fortsetzung der Regionalliga-Runde gestartet. Nachdem die Homburger am vergangenen Montag in die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde der Regionalliga Südwest 2022/23 starteten, stand am Samstag das erste Testspiel des neuen Jahres auf dem Programm. Auf der Dr. Theiss-Sportanlage, die Spieler, Trainer- und Betreuerteam unter der Woche gemeinsam vom Schnee befreiten, empfing man den luxemburgischen Erstligisten Union Sportive Hostert.