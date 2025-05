FCH-Keeper Müller über Relegation: "Das ist eine große Möglichkeit”

Nach der deutlichen 1:4-Niederlage muss der FC Heidenheim in die Relegation um die Bundesliga gehen und trifft auf die SV Elversberg. Der direkte Klassenerhalt wäre vor dem 34. Spieltag zwar noch theoretisch möglich gewesen – im Falle eines hohen Sieges und einer zeitgleichen Niederlage der TSG Hoffenheim –, doch beim FCH sieht man die Relegation eher als Chance und freut sich auf zwei Endspiele. FuPa war am letzten Spieltag der Saison live vor Ort.

Noch vor einigen Wochen war der Klassenerhalt in weiter Ferne. Am 25. Spieltag lagen die Heidenheimer mit Rückstand auf dem 18. Platz, starteten dann aber eine beeindruckende Aufholjagd und verdoppelten fast ihre Punkteausbeute auf den letzten Metern. Die deutliche Niederlage gegen Bremen und der Gang in die Relegation sind zwar ärgerlich, angesichts der enormen Belastung durch drei Wettbewerbe in dieser Saison aber als Geschenk zu betrachten.