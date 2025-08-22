FCH gastiert morgen bei der TSG Balingen 

Die Ausgangslage

Nach einem 1:1-Remis zum Saisonauftakt gegen den KSV Hessen Kassel und einer 3:5-Niederlage beim SC Freiburg II konnte unser FCH am Mittwochabend den ersten Saisonsieg einfahren. Wenige Tage nach der 0:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel feierten die Homburger vorgestern im Nachholspiel gegen den Bahlinger SC einen klaren 6:0-Heimsieg. In der Tabelle der Regionalliga Südwest sind die Grün-Weißen dadurch mit einer Ausbeute von nun 4 Zählern auf den 7. Platz vorgerückt.

Der Gegner

Die TSG Balingen Fußball steht in der Tabelle der Regionalliga Südwest derzeit mit einer Ausbeute von 3 Punkten aus 3 Spielen auf dem 15. Rang. Zum Auftakt in die neue Spielzeit mussten die Balinger, die im Sommer als Vize-Meister der Oberliga Baden-Württemberg über die Relegation den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest erreicht haben, zunächst zwei Niederlagen hinnehmen. Der SG Sonnenhof Großaspach musste man sich am 1. Spieltag deutlich mit 1:6 geschlagen geben, eine Woche später folgte eine 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Steinbach Haiger. Am vergangenen Wochenende konnte die Mannschaft von Cheftrainer Murat Isik dann aber den ersten Saisonsieg einfahren, als man sich mit 2:1 bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz durchsetzte. Nach dem Aufstieg gab es bei der TSG für die neue Saison nur punktuell personelle Veränderungen im Kader. So verpflichtete man für die neue Spielzeit 4 Neuzugänge, 7 Spieler verließen den Verein im Sommer.

Das sagt der Trainer

„Jeder weiß, wie schwer es ist, am Anfang einer neuen Saison gegen einen Aufsteiger zu spielen. Balingen hat zuletzt in Fulda gewonnen, was man auch erstmal schaffen muss. Dementsprechend wird es eine schwere Aufgabe. Balingen ist eine Mannschaft, die immer wieder von hinten rauszocken will und dich ausspielt, wenn du sie nicht gut presst. Ich hoffe natürlich, dass wir am Samstag dort weitermachen, wo wir am Mittwochabend gegen den Bahlinger SC aufgehört haben“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Die Bilanz

Bisher trafen unser FCH und die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest 11-mal aufeinander. Dabei gingen die Grün-Weißen 6-mal als Sieger vom Platz, 2-mal die TSG und 3-mal kam es zu einem Unentschieden. Zuletzt kam es in der Saison 2023/24 zum Duell beider Mannschaften – beide Spiele konnten die Homburger damals für sich entscheiden. In der Hinrunde setzte sich unser FCH am 11. Spieltag durch Tore von Felix Weber, Dennis Lippert und Patrick Weihrauch mit 3:0 in Balingen durch. In der Rückrunde 2023/24 feierten die Grün-Weißen am 28. Spieltag durch einen Doppelpack von Phil Harres einen 2:1-Heimsieg gegen die TSG.

Das Personal

Neben den beiden Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger morgen zudem weiterhin auf den angeschlagenen Miguel Gonçalves (Adduktorenverletzung) verzichten.

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Samstag bei der TSG Balingen ist um 14 Uhr in der Balinger BIZERBA-Arena. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Selina Menzel.