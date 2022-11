FCH gastiert beim VfR Wormatia Worms FC Homburg: Nach Heimspiel nun Auswärtsspiel beim Aufsteiger

Am kommenden Sonntag, den 13. November, ist der FC 08 Homburg am 16. Spieltag der Regionalliga Südwest beim VfR Wormatia Worms zu Gast. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr in der Wormser EWR-Arena (Alzeyer Str.)

Am Sonntag um 14 Uhr ist der FC Homburg bei Wormatia Worms (EWR-Arena, Alzeyer Str.) zu Gast. Nach dem 1:0-Auswärtssieg beim Bahlinger SC reichte es am vergangenen Wochenende gegen den Aufsteiger SV Eintracht Trier 05 beim FCH nur zu einem 1:1-Unentschieden. In der Tabelle der Regionalliga Südwest stehen die Homburger aktuell mit 26 Punkten auf dem 4. Platz. Unter der Woche zogen die Grün-Weißen nach einem 5:0-Sieg gegen den SV Hellas Bildstock ins Viertelfinale des Sparkassen-Pokals Saar ein. „Ich erwarte von meiner Mannschaft am Sonntag eine Reaktion. Ich hoffe, dass das Pokalspiel den Jungs wieder etwas Selbstbewusstsein gegeben hat und sie dies gegen Worms über 90 Minuten zeigen werden“, so Cheftrainer Timo Wenzel.

Der VfR Wormatia Worms sicherte sich in der vergangenen Saison dank der besseren Tordifferenz gegenüber Eintracht Trier in der Meisterrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. In der Tabelle der Regionalliga Südwest stehen die Wormser aktuell mit 15 Punkten aus 15 Spielen auf dem 14. Platz. Nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Folge gegen Koblenz (1:0), Frankfurt (1:0), Freiberg (2:2) und Aalen (1:1) musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Maximilian Mehring am vergangenen Wochenende der TSG Balingen mit 0:1 geschlagen geben. „Unsere Ausbeute aus den bisherigen Duellen gegen die Aufsteiger-Teams ist schlecht. Das wollen wir am Sonntag ändern. Wir müssen gewinnen, um in der Tabelle weiterhin noch oben dranzubleiben“, macht Wenzel deutlich. „Worms hat aus den letzten fünf Spielen nur eines verloren. Aber wir müssen auf uns schauen. Wir sind in der Pflicht, ein gutes Spiel zu zeigen und zu gewinnen.“

Zuletzt trafen der FCH und Wormatia Worms in der Saison 2018/19 in der Regionalliga Südwest aufeinander. Im Hinspiel in Worms mussten sich die Homburger mit 1:2 geschlagen geben. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den FCH erzielte Alexander Hahn. In Homburg siegten die Grün-Weißen in der Rückrunde deutlich mit 4:0. Drei Tore steuerte an diesem Tag Alexander Hahn bei, Patrick Dulleck traf einmal. Der letzte Auswärtssieg in Worms ist auf den September 2015 datiert. Damals siegten die Homburger bei der Wormatia deutlich mit 5:0. Neben einem Treffer von Nils Fischer steuerten Jaron Schäfer und Kai Hesse jeweils einen Doppelpack zum Sieg bei.

Die Homburger müssen am Sonntag auf José Matuwila verzichten, der nach seiner 5. Gelben Karte aus dem Spiel gegen Trier gesperrt ist. Ansonsten kann Wenzel nach derzeitigem Stand personell aus dem Vollen schöpfen.

Anstoß der Partie in Worms am Sonntag ist um 14 Uhr in der EWR-Arena. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Alessandro Scotece. Alle Fan-Infos zum Auswärtsspiel in Worms findet Ihr hier: