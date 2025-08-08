FCH gastiert am Sonntag in Freiburg 

Am vergangenen Samstag ist unser FCH mit einem 1:1-Remis gegen den KSV Hessen Kassel in die neue Regionalliga-Spielzeit gestartet. Trotz Halbzeit-Führung durch Oliver Kovacic und weiterer guter Chancen kassierte man in der zweiten Hälfte noch den Ausgleich und musste die Punkte mit den Gästen teilen. Nun soll am Sonntag in Freiburg der erste Sieg der noch jungen Saison her.

Der Gegner

Die 2. Mannschaft des SC Freiburg ist am vergangenen Wochenende in Unterzahl mit einer 0:3-Auswärtsniederlage beim SGV Freiberg in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Am Ende der vergangenen Spielzeit belegte die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Weis ein Rang vor unserem FCH den 7. Tabellenplatz. Als drittbeste Hinrundenmannschaft ließ der damals frischgebackene Drittliga-Absteiger etwas nach und landete in der Rückrundentabelle am Ende lediglich auf Platz 14. In die neue Runde startet die U23 der Breisgauer mit 15 Zugängen, davon 8 aus der eigenen U19. 8 Spieler verließen den Verein im Sommer – fast alle davon, um sich einem höherklassigeren Verein anzuschließen.

Das sagt der Trainer

„U-Mannschaften stressen, laufen immer hoch an und wollen im Ballbesitz ihr Spiel durchziehen. Zudem weiß man nie genau, was einen erwartet. Das musste ich in der vergangenen Saison gleich zweimal am eigenen Leib erfahren, als beide Male einige Profis im Kader der Freiburger standen. Auch am Sonntag ist es möglich, dass wieder der ein oder andere aus der 1. Mannschaft dabei ist. Letztendlich müssen wir erst die Aufstellung des Gegners abwarten, um zu sehen, was uns taktisch erwartet“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf die Auswärtsaufgabe in Freiburg.

Die Bilanz

16-mal trafen unser FCH und die U23 des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest bisher aufeinander. Die Bilanz: 7 Siege für Grün-Weiß, 5 Siege für die Breisgauer, 4 Unentschieden. In der vergangenen Spielzeit konnten die Homburger keinen Sieg gegen den SFC einfahren. In der Hinrunde 2024/25 kam es am 6. Spieltag im Waldstadion zu einem 2:2-Remis. Nach Führung durch Benjamin Kirchhoff drehten die Gäste in der 2. Halbzeit das Spiel. Markus Mendler besorgte in der 76. Minute aber noch den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand. In der Rückrunde mussten die Homburger am 23. Spieltag 2024/25 eine 2:3-Niederlage in Freiburg einstecken. Nach frühem Rückstand drehten die Gäste die Partie zunächst zwischenzeitlich durch Tore von Mendler und Daniel Kalajdzic, doch in der Schlussphase entschieden die Breisgauer die Partie doch noch für sich. Den letzten Sieg gegen die U23 der Freiburger holten die Grün-Weißen am 40. Spieltag 2020/21. Damals setzte sich unser FCH durch ein Tor von Dajman Marceta mit 1:0 durch.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Sonntag zudem auf Nicolas Jörg verzichten, der aufgrund von Adduktorenproblemen voraussichtlich 1-2 Wochen ausfällt.

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Sonntag bei der U23 des SC Freiburg ist um 14 Uhr im Freiburger Dreisamstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Philipp Hofheinz.