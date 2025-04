FCH gastiert am Samstag beim FSV Frankfurt 

Seit nun sechs Ligaspielen ist der FC Homburg ungeschlagen. Neben drei Unentschieden gegen Villingen, Walldorf und Steinbach Haiger konnten die Homburger drei Siege gegen Gießen, Göppingen und Offenbach feiern. Gegen den Tabellenzweiten OFC setzte man sich am zuletzt am vergangenen Freitagabend zu Hause deutlich mit 5:1 durch. Nun soll beim FSV Frankfurt auch endlich wieder ein Auswärtssieg her. In der Tabelle der Regionalliga Südwest stehen die Grün-Weißen mit einer Ausbeute von 43 Punkten derzeit auf dem 7. Platz.

Der Gegner

Der FSV Frankfurt steht in der Tabelle der Regionalliga Südwest aktuell mit einer Ausbeute von 49 Punkten ein Rang vor den Homburgern auf Platz 6. Die bisherige Saisonbilanz der Mannschaft von Cheftrainer Tim Görner besagt 14 Siege, 7 Unentschieden und 8 Niederlagen. Als zweitbeste Hinrundenmannschaft war der FSV nach einer starken ersten Saisonhälfte und mehreren Spieltagen als Tabellenführer bis vor Kurzem noch im Meisterschaftsrennen. Stand man am 25. Spieltag noch auf dem 2. Tabellenrang, lief es seitdem ergebnistechnisch jedoch nicht mehr so rund für den FSV. Seit fünf Spieltagen warten die Frankfurter bei drei Niederlagen gegen Stuttgart (0:1), Mainz (0:3) und Kassel (1:4) sowie zwei Unentschieden gegen Trier (3:3) und zuletzt gegen Eintracht Frankfurt II (2:2) auf einen Sieg. Bester Torschütze des FSV ist Cas Peters, der sich mit 14 erzielten Toren damit auch in der Top 5 der besten Torjäger der Liga bewegt.

Das sagt der Trainer

„Der FSV hat bisher eine sehr gute Saison gespielt, da kann man ihnen nur gratulieren – auch wenn sie in den letzten Wochen etwas abreißen lassen haben. Zwar haben wir in den letzten sechs ungeschlagenen Spielen auswärts nicht verloren, aber ein Auswärtssieg würde uns auch fürs Selbstvertrauen nochmal guttun. Die Frankfurter spielen mit 4-4-2 in Raute mit einem System, was man nicht alle Tage hat. Aber darauf haben wir uns unter der Woche gut vorbereitet. Ich hoffe, dass wir unser Spiel gegen einen interessanten Gegner erfolgreich bestreiten werden“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das bevorstehende Auswärtsspiel.

Die Bilanz

In der 2. Bundesliga sowie in der Regionalliga Südwest kam es bisher in der Vergangenheit zu 27 Duellen zwischen unserem FCH und dem FSV Frankfurt. Die Bilanz: 14 Siege für Grün-Weiß, 8 Siege für die Frankfurter, 5 Unentschieden. In der Hinrunde der laufenden Saison mussten sich die Homburger dem damaligen Tabellenführer am 13. Spieltag zu Hause mit 2:3 geschlagen geben. Leon Petö brachte die Gastgeber nach einer Viertelstunde in Führung. Noch vor der Halbzeit glichen die Hessen aus, ehe sie im zweiten Durchgang durch zwei weitere Tore mit 1:3 in Führung gingen. Zwar erzielte Jermain Nischalke in der 79. Minute noch den 2:3-Anschlusstreffer für die Grün-Weißen. Für einen weiteren Treffer reichte es am Ende aber nicht mehr. Den letzten Auswärtssieg beim FSV Frankfurt holte unser FCH am 24. Spieltag der zurückliegenden Saison 2023/24. Damals setzten sich die Homburger am Bornheimer Hang durch einen verwandelten Foulelfmeter von Markus Mendler mit 1:0 durch.

Das Personal

Bis auf die Langzeitverletzten Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner, Jacob Collmann sowie den weiterhin verletzten Tom Kretzschmar müssen die Homburger am Samstag nach derzeitigem sonst keine weiteren Ausfälle hinnehmen.

Anstoß ist um 14 Uhr in der Frankfurter PSD Bank-Arena (Richard-Herrmann-Platz). Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Fabian Reuter.