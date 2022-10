FCH gastiert am Samstag beim Bahlinger SC FC Homburg: Trend mit Auswärtssieg stoppen

Am Samstag (14 Uhr, Kaiserstuhlstadion, Stadenweg) ist der FC Homburg zu Gast beim Bahlinger SC. Aus den letzten vier Spielen konnten die Homburger in der Regionalliga Südwest lediglich einen Punkt mitnehmen. Nach einem 0:0 in Stuttgart folgten drei Niederlagen in Folge gegen Ulm, Steinbach und Mainz. In diesen drei Partien musste man insgesamt zehn Gegentore einstecken. In der Tabelle belegen die Grün-Weißen mit derzeit 22 Punkten den 5. Platz. „Wir haben unter der Woche intensiv trainiert und hierbei nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, was die Intensität und das Läuferische angeht. Unsere Fehler aus den letzten Spielen gilt es, schnellstmöglich abzustellen“, erläutert Cheftrainer Timo Wenzel. „Momentan haben wir einen Durchhänger, was für uns nicht einfach ist. Aber wir gehen da gemeinsam durch und werden dort wieder rausfinden.“

Der Bahlinger SC steht in der Tabelle der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute 18 Punkten aktuell auf dem 9. Rang. Aus den bisherigen 13 Saisonspielen haben die Bahlinger sechs Siege und sieben Niederlagen zu verbuchen. Nach einer Serie von zwischenzeitlich vier Siegen in Folge konnte man aus den vergangenen vier Liga-Partien nur noch einen Sieg gegen den VfR Aalen (2:1) holen. In den Duellen gegen den FSV Frankfurt (1:2), den SGV Freiberg (0:1) sowie zuletzt am vergangenen Wochenende gegen die TSG Balingen (0:4) musste sich die Mannschaft vom Trainer-Duo Axel Siefert und Dennis Bührer geschlagen geben. „Auch wenn Bahlingen in den letzten vier Spielen ebenfalls nicht so gut performt hat, ist es dennoch eine sehr unangenehme Mannschaft. Es warten 90 Minuten Schwerstarbeit auf uns. Wir müssen voll und ganz an unsere Leistungsgrenze gehen, damit wir wieder punkten“, blickt Wenzel auf das bevorstehende Auswärtsspiel. „Wir brauchen endlich wieder ein Erfolgserlebnis – mal wieder in Führung zu gehen, aber auch das Spiel mit 11 Mann zu beenden. Das ist ganz wichtig für uns.“

Beim Aufeinandertreffen des FCH und des Bahlinger SC in der vergangenen Saison der Regionalliga Südwest in Bahlingen trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Das Tor für die Homburger erzielte an diesem Tag Markus Mendler. In der Hinrunde konnten sich die Grün-Weißen im heimischen Waldstadion dank eines Last-Minute-Treffers von Daniel Di Gregorio in der Nachspielzeit mit 1:0 gegen die Bahlinger durchsetzen. Der letzte Auswärtssieg der Grün-Weißen beim BSC ist auf den April 2021 datiert. Damals gewann der FCH durch Treffer von Patrick Dulleck und Philipp Hoffmann am Kaiserstuhl mit 2:1.

Michael Heilig ist nach seiner Roten Karte aus dem letzten Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II für zwei Spiele gesperrt und wird den Homburgern dementsprechend nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten kann Wenzel personell aus dem Vollen schöpfen.

Anstoß der Partie am Samstag beim BSC ist um 14 Uhr im Bahlinger Kaiserstuhlstadion. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Timo Lämmle. Alle Fan-Infos zum Auswärtsspiel in Bahlingen findet Ihr hier: