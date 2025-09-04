FCH gastiert am Freitagabend in Offenbach

Die Ausgangslage

Nach zuvor zwei klaren Siegen gegen den Bahlinger SC (6:0) und die TSG Balingen (4:1) musste unser FCH am Samstag eine 1:3-Heimniederlage gegen den FC-Astoria Walldorf einstecken. Mit einer Ausbeute von 7 Punkten stehen die Homburger, die aktuell zusammen mit Freiberg die zweitbeste Offensive der Liga aufweisen (15 Tore), auf dem 7. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

Der Gegner

Die Kickers Offenbach rangieren in der Tabelle der Regionalliga Südwest aktuell mit einer Ausbeute von 9 Zählern auf dem 5. Rang. Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt gegen den Bahlinger SC (2:0) und den FC Bayern Alzenau (1:0) musste der OFC zwei Niederlagen gegen den 1. FSV Mainz 05 II (1:3) und den TSV Steinbach Haiger (1:3) hinnehmen. Zuletzt konnte die Mannschaft von Cheftrainer Kristjan Glibo, der im Sommer Vorgänger Christian Neidhart beerbte, am Wochenende wieder einen Sieg einfahren. Bei den Stuttgarter Kickers setzten sich die Offenbacher, die zur neuen Saison 8 Neuzugänge und 12 Abgänge verbuchen, am Freitag auswärts mit 2:1 durch.

Das sagt der Trainer

„Beide Mannschaften haben hohe Ansprüche, aber auch schon Punkte liegen lassen. Deswegen ist es unser Ziel und unsere Aufgabe, wieder einen Sieg einzufahren. Dass es in Offenbach in einem Flutlichtspiel nie leicht wird, ist klar. Aber wir haben eine gute Truppe, die dort bestehen kann. Deswegen sollten wir uns auch auf das Spiel freuen“, blickt Cheftrainer Roland Seitz auf die kommende Aufgabe auf dem Bieberer Berg.

Die Bilanz

Wettbewerbsübergreifend kam es bisher bereits 35-mal zum Traditionsduell zwischen unserem FC 08 Homburg und den Kickers Offenbach. Die Bilanz: 13 Siege für Grün-Weiß, 15 Siege für den OCF sowie 7 Unentschieden. In der Regionalliga Südwest trafen beide Teams in den vergangenen Jahren 21-mal aufeinander (8 Siege FCH, 10 Siege OFC, 3 Unentschieden).

Im letzten Duell in Offenbach am 12. Spieltag der zurückliegenden Saison musste unser FCH trotz Führung am Ende in Unterzahl eine 1:5-Auswärtsniederlage einstecken. In der Rückrunde feierten die Grün-Weißen eine Revanche und setzten sich am 29. Spieltag zu Hause wiederum ebenfalls mit 5:1 gegen die Kickers durch. Nach Rückstand zur Pause drehten die Gastgeber die Partie in der zweiten Halbzeit durch einen Hattrick von Niclas Anspach und Tore von Phillipp Steinhart und Markus Mendler. Der letzte Auswärtssieg unseres FCH in Offenbach ist auf den 29. Spieltag 2023/24 datiert. Damals drehten die Homburger in einem turbulenten Spiel auf dem Bieberer Berg die Partie nach einem 0:3-Rückstand nach 15 Minuten durch einen Hattrick von Phil Harres und Tore von Markus Mendler und David Hummel noch in einen 5:3-Auswärtssieg.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Wochenende zudem auf Miguel Gonçalves verzichten. Er befindet sich aktuell bei der luxemburgischen U21-Nationalmannschaft und bestreitet am Freitag und Dienstag zwei Quali-Spiele für die U21-EM. Viel Erfolg! Oliver Kovacic kehrt nach seinen Wadenproblemen am Freitag nach derzeitigem Stand voraussichtlich wieder in den Kader zurück.

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Freitagabend gegen die Kickers Offenbach ist um 19 Uhr im Stadion am Bieberer Berg. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tom Bauer.