FCH gastiert am Freitagabend in Hoffenheim

Am Freitag, den 02. Mai ist unser FC 08 Homburg am 32. Spieltag der Regionalliga Südwest bei der TSG 1899 Hoffenheim II zu Gast. Anstoß gegen den bereits feststehenden Meister ist um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion (Peter-Hofmann-Weg, Sinsheim)

Die Ausgangslage

Mit der 1:2-Heimniederlage am vergangenen Freitagabend gegen den SGV Freiberg riss die Serie von zuvor 7 ungeschlagenen Spielen in Folge. Mit einer Ausbeute von 46 Punkten steht unser FCH in der Tabelle der Regionalliga Südwest dadurch nun auf dem 8. Platz. Wenige Tage vor dem Saarlandpokal-Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken am 06. Mai geht es für die Grün-Weißen nun am Freitagabend in der Liga zum bereits feststehenden Meister nach Hoffenheim.

Der Gegner

Die U23 der TSG 1899 Hoffenheim steht seit dem vergangenen Wochenende durch den 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt II und somit schon 12 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Kickers Offenbach bereits als Meister fest und wird somit in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen. Erst 4 Niederlagen musste die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Wagner in dieser Spielzeit einstecken. 21 Siege und 6 Unentschieden feierte man bisher. Nachdem die Hoffenheimer bereits Herbstmeister wurden, dominierten sie die Liga auch in der Rückrunde. Mit Unterbrechung von einem Spieltag haben sie die Tabellenführung seit dem 17. Spieltag nicht mehr aus der Hand gegeben. Die Reserve des Bundesligisten ist mit 78 erzielten Toren und 27 Gegentoren sowohl offensiv als auch defensiv das Non plus ultra der Liga. Die letzte Niederlage musste die TSG am 23. Spieltag gegen Freiberg einstecken. Darauf folgten zuletzt 8 Siege in Folge.

Das sagt der Trainer

„Hoffenheim ist die beste Mannschaft, die zurecht ganz oben steht. Sie spielen einen guten Ball und haben gute Jungs, die teilweise auch oben mittrainieren und spielen. Wir müssen dagegenhalten und zeigen, dass wir die Herrenmannschaft und keine U-Mannschaft sind. Es wird kein einfaches Spiel, aber wir freuen uns auch auf ein schönes Match gegen den kommenden Meister“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe in Hoffenheim.

Die Bilanz

Unser FC 08 Homburg und die 2. Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim trafen in der Vergangenheit in der Regionalliga Südwest bereits 22-mal aufeinander. Dabei gingen die Homburger 6-mal als Sieger vom Platz, die Hoffenheimer 9-mal, 7-mal kam es zu einem Unentschieden. Eine der 4 Saisonniederlagen der TSG in dieser Saison kassierten sie in der Hinrunde gegen unseren FCH. Im heimischen Waldstadion setzten sich die Grün-Weißen am 15. Spieltag durch ein Tor von Benjamin Kirchhoff in der 61. Minute mit 1:0 durch. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in Hoffenheim am 20. Spieltag 2023/24 endete mit einem 1:1-Remis. Markus Mendler besorgte in der 21. Minute nach frühem Rückstand den Ausgleichstreffer. Den letzten Auswärtssieg bei der TSG holte unser FCH am 9. Spieltag der Saison 2019/20, als man sich in Hoffenheim durch ein Tor von Christopher Theisen mit 1:0 durchsetzte.

Das Personal

Neben den Langzeitausfällen Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner und Jacob Collmann müssen die Homburger bis Saisonende nun auch auf Max Jansen und Max Dombrowka verzichten. Dombrowka verletzte sich am Sonntag im Spiel für unsere U23 am Knie. So erlitt der 33-Jährige einen leichten Anriss des Kreuzbandes. Zudem wurden auch der Innenmeniskus und das Innenband in Mitleidenschaft gezogen. Jansen hat sich im Ligaspiel gegen Freiberg ein leichtes Trauma im Knie zugezogen, wodurch eine alte Verletzung am Innenmeniskus wieder aufbrach. Der 31-Jährige wird sich wohl bereits zeitnah einer OP unterziehen. Zudem muss unser FCH am Freitagabend auf den erkrankten Patrick Weihrauch und den gesperrten Phillipp Steinhart (5. Gelbe Karte) verzichten.

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Freitagabend bei der U23 der TSG 1899 Hoffenheim ist um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sebastian Hilsberg.

Fan-Infos