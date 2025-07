FCH empfängt Kassel zum Saisonauftakt 

Mit 10 externen Neuzugängen und 14 Abgängen startet der FC 08 Homburg am Samstag in die Spielzeit 2025/26 der Regionalliga Südwest. Nach einer intensiven Sommervorbereitung, in der man bis auf einen Test gegen den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim alle Testspiele ungeschlagen bestritt – zuletzt mit dem 3:0 im letzten Vorbereitungsspiel gegen Elversberg – geht es nun am Wochenende wieder um Punkte. Die vergangene Saison der Regionalliga Südwest schloss unser FCH mit 47 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz ab. „Die Mannschaft hat in der Vorbereitung super mitgezogen und hart gearbeitet. Auch in den Testspielen haben wir insgesamt gute Ergebnisse erzielt. Ein Rückschlag war leider die schwere Verletzung von Hilal El-Helwe, die uns zurückwirft, da er ein wichtiger Spieler für uns ist“, erläutert Cheftrainer Roland Seitz.

Der Gegner

Der KSV Hessen Kassel schloss die vergangene Spielzeit der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute von 47 Punkten ein Rang hinter dem FCH auf Tabellenplatz 9 ab. Steckten die Löwen nach der Winterpause noch mitten im Abstiegskampf, legten sie in der Rückrunde unter Cheftrainer René Klingbeil deutlich zu und stellten am Ende mit nur 4 Niederlagen die drittbeste Rückrundenmannschaft der Liga. Nun startet der KSV mit 9 Neuzugängen – wie etwa dem erfahrenen Stürmer Benjamin Girth – und 11 Abgängen in die neue Spielzeit. Unter anderem verließen der Ex-Homburger Marco Hingerl sowie Torjäger Jan Dahlke die Hessen im Sommer.

Das sagt der Trainer

„Wir freuen uns, dass es am Samstag endlich wieder losgeht. Kassel war in der vergangenen Saison eine der besten Rückrundenmannschaften. Zur neuen Saison haben sie sich offensiv personell ein wenig verändert, aber das Grundgerüst aus erfahrenen Spielern bleibt bestehen. Ein Auftaktmatch ist immer schwer, da man nie genau weiß, wo man schon steht. Wenn es dann noch gegen einen erfahrenen Gegner wie Kassel geht, macht es das nochmal schwerer. Aber wir sind gut gerüstet und freuen uns auf das Spiel“, blickt Cheftrainer Seitz dem ersten Saisonspiel entgegen.

Die Bilanz

Bereits 20-mal trafen unser FCH und der KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest aufeinander. Die Bilanz: 9 Siege für unseren FCH, 6 Siege für Kassel und 5 Unentschieden. In der vergangenen Spielzeit konnten unsere Grün-Weißen keinen Sieg gegen die Löwen einfahren. In der Hinrunde 2024/25 trennten sich beide Mannschaften am 4. Spieltag im Waldstadion mit einem 1:1-Remis. Patrick Weihrauch brachte die Gastgeber nach 11 Minuten per Elfmeter in Führung. Die Gäste glichen kurz nach der Pause zum 1:1-Endstand aus. In der Rückrunde musste unser FCH im ersten Spiel nach der Winterpause trotz Führung durch Markus Mendler eine 1:2-Auswärtsniederlage in Kassel einstecken. Der letzte Heimsieg gegen Kassel ist auf den 14. Spieltag der Saison 2023/24 datiert. Damals setzten sich die Homburger durch Tore von Mendler und Dominic Schmidt im heimischen Waldstadion mit 2:1 durch.

Die Personalsituation

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe (Sprunggelenksfraktur) und Michael Heilig (Kreuzbandriss) müssen die Homburger am Samstag weiterhin auf Justin Petermann verzichten, der nach seinem Syndesmosebandriss mittlerweile aber bereits das Mannschaftstraining aufgenommen hat.

Anstoß unseres Heimspiels am Samstag gegen den KSV Hessen Kassel ist um 14 Uhr im Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Timo Bugglin.