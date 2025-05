FCH empfängt Bahlinger SC zum letzten Heimspiel

Am Samstag, den 10. Mai empfängt unser FC 08 Homburg am 33. Spieltag der Regionalliga Südwest den Bahlinger SC. Anstoß im letzten Saison-Heimspiel im Waldstadion ist um 14 Uhr.

Die Ausgangslage

Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen in der Liga gegen den SGV Freiberg (1:2) und den Meister TSG 1899 Hoffenheim II (3:2) feierte unser FCH am Dienstagabend mit dem 2:1-Derbysieg gegen den 1. FC Saarbrücken den Einzug ins Finale des Sparkassen-Pokals Saar. Dort trifft man nun am 24. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure um 17:30 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion auf den FC Palatia Limbach. Vor dem vorletzten Spieltag der Saison stehen die Homburger mit einer Ausbeute von 46 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

Der Gegner

Für den Bahlinger SC geht es am Samstag noch um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einer Ausbeute von 37 Punkten hat der BSC auf Tabellenrang 13 derzeit zwei Punkte Vorsprung auf den 14. Tabellenplatz, der am Ende der Saison möglicherweise auch ein Absteigsplatz sein wird und auf dem aktuell der 1. FSV Mainz 05 II rangiert. Mindestens vier Mannschaften werden in dieser Saison nach aktuellem Stand aus der Regionalliga Südwest absteigen, da der SV Sandhausen aus der 3. Liga als Absteiger schon feststeht. Je nachdem ob eine weitere Mannschaft aus der 3. Liga in die RL Südwest absteigt, wird es sogar einen 5. Absteiger geben.

Die bisherige Saisonbilanz der Bahlinger besagt 11 Siege, 4 Unentschieden sowie 17 Niederlagen. Mit bisher 63 Gegentoren weist die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Bührer, der den BSC im Sommer nach 14 Jahren verlassen wird, die zweitanfälligste Defensive der Liga auf. Mit 33 Toren haben die Bahlinger zudem die wenigsten Tore aller Teams erzielt. Nach zuvor fünf ungeschlagenen Spielen in Folge, in denen man unter anderem einen Sieg gegen die Stuttgarter Kickers feiern konnte, musste man zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen den KSV Hessen Kassel (0:2) und Eintracht Frankfurt II (1:0) hinnehmen.

Das sagt der Trainer Der Bahlinger SC und unser FCH trafen in der Regionalliga Südwest seit 2015 insgesamt 13-mal aufeinander. 7 Duelle konnten die Homburger gewinnen, 3 Spiele der BSC und weitere 3-mal kam es zur Punkteteilung. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde am 16. Spieltag im Kaiserstuhlstadion endete mit einem torlosen 0:0-Remis. Das letzte Duell im Waldstadion am 23. Spieltag 2023/24 entschieden damals die Gäste aus Bahlingen mit 0:2 für sich. Den letzten Heimsieg gegen den BSC feierte unser FCH am 10. Spieltag der Saison 2021/22. Nachdem es bis zur 90. Minute nach einem torlosen Unentschieden aussah, besorgte Daniel Di Gregorio in der 4. Minute der Nachspielzeit nach einem Eckball noch den 1:0-Siegtreffer für die Hausherren.

Das Personal

Neben den Langzeitausfällen Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner und Jacob Collmann müssen die Homburger auch weiterhin auf Max Jansen und Max Dombrowka (beide Knieverletzung) verzichten. David Hummel und Minos Gouras sind aktuell muskulär etwas angeschlagen. Hier muss bis Samstag noch abgewartet werden. Phillipp Steinhart kehrt nach abgesessener Gelbsperre wieder zurück.

Anstoß unseres letzten Saison-Heimspiels in der Regionalliga Südwest gegen den Bahlinger SC ist am Samstag um 14 Uhr im Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tim Waldinger.