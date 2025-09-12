FCH empfängt am Samstag Steinbach Haiger 

Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC-Astoria Walldorf konnte unser FCH am Freitagabend aus Offenbach einen Punkt mit nach Hause bringen. Nach zweimaligem Rückstand kämpften sich unsere Grün-Weißen jedes Mal zurück und holten am Ende durch Tore von Phillipp Steinhart und Nicolas Jörg ein 2:2-Remis gegen den OFC. Nach 6 Spieltagen stehen die Homburger aktuell mit einer Ausbeute von 8 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

Der Gegner

Der TSV Steinbach Haiger rangiert in der Regionalliga Südwest mit 13 Punkten aus 6 Spielen derzeit auf dem 2. Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende musste die Mannschaft des Trainerduos um Hüsni Tahiri und Daniel Wilde durch einen Last-Minute-Gegentreffer in der Nachspielzeit mit einem 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers die erste Saisonniederlage hinnehmen. Zuvor holte man 4 Siege in Folge gegen Eintracht Trier (3:2), die TSG Balingen (3:0), den FC-Astoria Walldorf (4:2) und die Kickers Offenbach (3:1) sowie ein Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 II (1:1). Mit bisher 14 erzielten Toren zählen die Steinbacher aktuell zu den besten Offensivmannschaften der Liga. Als beste Torschützen fungierten bisher Michael Guthörl (3 Tore) sowie Serkan Firat und Ertan Hajdaraj (je 2 Tore). Auch defensiv steht der TSV mit 7 Gegentoren ordentlich da.

Das sagt der Trainer

„Wer die Liga kennt, weiß, dass Steinbach jedes Jahr eine sehr gute Mannschaft und auch große Ziele hat. Sie haben eine eingespielte Truppe, die die Abläufe kennt und weiß, was zu tun ist. Auch der Tabellenplatz sagt einiges über die Stärke unseres Gegners aus – auch wenn erst 6 Spiele absolviert sind. Aber wir spielen zu Hause und haben mit einem Sieg die Chance, wieder ins obere Drittel vorzurücken. Das sollte unser Ziel sein und dementsprechend gehen wir das Spiel auch an, um die drei Punkte zu Hause zu behalten“, blickt Cheftrainer Roland Seitz auf die bevorstehende Aufgabe gegen den TSV Steinbach Haiger.

Die Bilanz

Bisher trafen unser FC 08 Homburg und der TSV Steinbach Haiger bei einer recht ausgeglichenen Bilanz in der Regionalliga Südwest 17-mal aufeinander. 6 Duelle entschied unser FCH für sich, 7 der TSV und 4-mal kam es zu einem Unentschieden. In der zurückliegenden Saison fanden beide Aufeinandertreffen keinen Sieger. In der Hinrunde kam es am 11. Spieltag 2024/25 im Waldstadion zu einem torlosen 0:0-Remis. In der Rückrunde 2024/25 trennten sich beide Teams am 28. Spieltag in Haiger mit einem 1:1-Unentschieden. Nach Rückstand zur Pause erzielte David Hummel in der 84. Minute den Ausgleichstreffer für die Homburger. Den letzten Heimsieg gegen den TSV Steinbach Haiger holte unser FCH im November 2023. Am 16. Spieltag der Saison 2023/24 setzte man sich im heimischen Waldstadion mit 3:0 gegen die Steinbacher durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Phil Harres die Hausherren mit einem Doppelpack in Führung. Benjamin Kirchhoff erzielte kurz vor Schluss per Kopf noch den Treffer zum 3:0-Endstand.

Das Personal

Weiterhin verzichten müssen die Homburger auf die Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig. Ein Einsatz des zuletzt angeschlagenen Mart Ristl (muskuläre Probleme) ist noch fraglich. Unser Kapitän hat heute wieder das Training aufgenommen. Ob es für einen Einsatz am Samstag reicht, ist aktuell noch offen.

Anstoß unseres Heimspiels am Samstag gegen den TSV Steinbach Haiger ist um 14 Uhr im Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Veron Besiri.