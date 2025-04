FCH empfängt am Freitagabend den SGV Freiberg

Seit 7 Ligaspielen ist der FC Homburg in der Liga nun ohne Niederlage. Auf den deutlichen 5:1-Heimsieg gegen Kickers Offenbach folgte am vergangenen Wochenende mit dem 3:0-Erfolg beim FSV Frankfurt auch endlich wieder der erste Auswärtssieg seit Ende September. Zu Hause konnten die Homburger zuletzt 5 Heimsiege in Folge feiern. In der Tabelle der Regionalliga Südwest stehen die Grün-Weißen mit einer Ausbeute von nun 46 Punkten aktuell weiterhin auf dem 7. Platz.

Der Gegner

Der SGV Freiberg steht in der Regionalliga Südwest mit einer Bilanz von 16 Siegen, 6 Unentschieden und 8 Niederlagen und einer Ausbeute von 54 Punkten derzeit auf dem 3. Tabellenplatz. Mit einer Ausbeute von 28 Punkten aus 13 Spielen sind die Freiberger, die keine Drittliga-Lizenz beantragt haben, derzeit hinter Spitzenreiter Hoffenheim die zweitbeste Rückrundenmannschaft der Liga. Zudem stellt die Mannschaft von Cheftrainer Kushtrim Lushtaku, der nach dem Wechsel von Roland Seitz zu unserem FCH im Winter vom Co- zum Cheftrainer aufstieg, das zweitbeste Auswärtsteam sowie zusammen mit den Stuttgarter Kickers mit 33 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga. Nach einer Serie von 15 ungeschlagenen Spielen Folge musste man zuletzt erstmals wieder drei Niederlagen gegen Mainz, Stuttgart und Kassel einstecken. Am vergangenen Wochenende holten die Freiberger aber wieder einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt II (1:0). Bester Torschütze des SGV ist aktuell Hilal El-Helwe mit 12 erzielten Toren. Am Freitag wird es zudem ein Wiedersehen mit Leon Petö geben, der im Winter von unserem FCH zu den Freibergern gewechselt ist.

Das sagt der Trainer

„Man sieht ja schon anhand des Tabellenplatzes, welch eine Qualität am Freitag auf uns wartet. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird. Da wir zuletzt gut gepunktet haben und die Ausgangssituation in der Tabelle nun etwas angenehmer ist, freuen wir uns aber auch auf das Spiel. Auch ich persönlich freue mich natürlich darauf, meine ehemaligen Trainerkollegen und Spieler neben dem Platz wieder zu sehen, da wir ja alle im Guten auseinandergegangen sind. Auch wenn wir in den 90 Minuten auf dem Platz natürlich keine Freunde sind“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf die Partie gegen seinen Ex-Verein SGV Freiberg.

Die Bilanz

Seit dem Aufstieg des SGV im Sommer 2022 trafen der FCH und die Freiberger bisher 5-mal aufeinander. Dabei konnten die Homburger erst ein Duell gewinnen. Am 20. Spieltag der Saison 2022/23 setzte man sich im heimischen Waldstadion durch Tore von Fabian Eisele, David Hummel, Thomas Gösweiner, Markus Mendler und Lukas Hoffmann mit 5:1 gegen den damaligen frischgebackenen Aufsteiger durch. Die anderen 4 Aufeinandertreffen gegen Freiberg verlor man allesamt. Zuletzt in der Hinrunde der laufenden Saison, als man sich am 14. Spieltag im Freiberger Wasen-Stadion mit 0:1 geschlagen geben musste. Das letzte Heimspiel gegen den SGV am 27. Spieltag der Saison 2023/24 verloren die Homburger mit 0:3.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner und Jacob Collmann müssen die Homburger am Freitagabend auf den erkrankten Patrick Weihrauch verzichten. Der zuletzt länger verletzte Tom Kretzschmar konnte gestern erstmals wieder das Mannschaftstraining aufnehmen.

Anstoß des Spiels am Freitagabend ist um 19 Uhr im Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Christian Steib.