FCH empfängt am Freitagabend den OFC

Der Gegner

Die Kickers Offenbach stehen in der Tabelle der Regionalliga Südwest derzeit mit einer Ausbeute von 53 Punkten – und damit 7 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Hoffenheim – auf dem 2. Platz. 15 Siege und 8 Unentschieden hat die Mannschaft von Cheftrainer Christian Neidhart, der am Freitag nach seiner 4. Gelben Karte auf der Tribüne Platz nehmen muss, bisher eingefahren. Erst 5 Niederlagen kassierte der OFC in dieser Saison. Mit 60 erzielten Toren stellen die Offenbacher nach Hoffenheim (69 Tore) die zweitstärkste Offensive der Liga. Bester Torjäger in ihren Reihen ist aktuell Dimitrij Nazarov mit 11 erzielten Treffern. In diesem Jahr musste die heimstärkste Mannschaft der Liga erst eine Niederlage – am 27. Spieltag im Hessenderby beim KSV Hessen Kassel (1:4) – einstecken. Ansonsten besagt die Bilanz nach der Winterpause vier Siege gegen Bahlingen (3:0), Fulda (3:0), Mainz (3:2) und zuletzt gegen Eintracht Frankfurt II (1:0) sowie drei Unentschieden gegen Hoffenheim (1:1), Trier (2:2) und die Stuttgarter Kickers (1:1).

Das sagt der Trainer

„Duelle gegen Offenbach sind immer etwas Schönes und Besonderes – egal ob zu Hause oder auswärts. Jeder weiß um die aktuelle Tabellensituation. Wir selbst benötigen auch noch Punkte, da man sich noch nicht sicher fühlen kann. Aber bei zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen sind wir auf einem guten Weg. Ich bin zuversichtlich, dass wir zu Hause nachlegen und Offenbach ein wenig ärgern können“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das Traditionsduell gegen den OFC.

Die Bilanz

Wettbewerbsübergreifend trafen unser FCH und Kickers Offenbach bisher in 34 Duellen aufeinander. Die Bilanz: 12 Siege für Grün-Weiß, 15 Siege für den OCF, 7 Unentschieden. In der Regionalliga Südwest trafen beide Mannschaften seit 2013 20-mal aufeinander. 7 Duelle gewann unser FCH, 10 die Offenbacher und 3-mal kam es zu einem Unentschieden. In der Hinrunde der laufenden Saison mussten die Homburger am 12. Spieltag auf dem Bieberer Berg eine 1:5-Auswärtsniederlage einstecken. Nach einer starken ersten Halbzeit und dem Führungstreffer durch David Hummel mussten die Grün-Weißen durch die schwere Gesichtsverletzung von Markus Mendler und eine Rote Karte gegen Benjamin Kirchhoff zwei Nackenschläge einstecken. Zur Pause glichen die Gastgeber per Elfmeter aus. In der Schlussphase drehte der OFC in Überzahl nochmal auf und gewann am Ende mit 5:1. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams im Waldstadion am 12. Spieltag 2023/24 konnte unser FCH mit 2:1 für sich entscheiden. Nach der Führung durch Patrick Weihrauch in der 72. Minute glichen die Gäste postwendend aus. Doch Felix Weber besorgte in der 82. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren.

Das Personal

Die zuletzt angespannte Personalsituation beim FCH entspannt sich langsam. So sind alle zuletzt Erkrankten wieder ins Training eingestiegen. Neben den Langzeitverletzten Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner und Jacob Collmann müssen die Homburger am Freitagabend aber weiterhin auf den verletzten Tom Kretzschmar verzichten. Der Einsatz von Daniel Kalajdzic, der sich im Auswärtsspiel in Haiger am Samstag eine Fraktur in der Hand zugezogen hat, ist noch fraglich. Gute Besserung an dieser Stelle!

Anstoß am Freitagabend ist um 19 Uhr im Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Marc Heiker.